Câmara Brasileira de Cultura presta homenagem a 38 ícones da Amazônia

A partir das 19h30 desta quinta-feira (5), no Salão Nobre da Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira, em Belém, a Câmara Brasileira de Cultura (CBC), por meio da Academia de Ciências e Artes, homenageará 38 personalidades e instituições que se destacam em iniciativas e atividades no dia a dia focadas no desenvolvimento da Amazônia em diversas áreas. A cerimônia intitula-se "Ícones da Amazônia - um tributo aos notáveis da COP30" e tem à frente o presidente da CBC, comendador Grão Cruz Gualter Carrara Júnior. A CBC é considerada como maior instituição medalhística do Brasil, por abranger áreas diversas do conhecimento.

A referência à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) deve-se ao fato de que esse evento de escala planetária, reunindo mandatários e representantes de países, ocorrerá pela primeira vez na Cidade de Belém do Pará. Desse modo, a CBC externa o seu reconhecimento a cidadãos e cidadãs e instituições que contribuem para que esse que é um dos principais biomas da Terra possa desenvolver-se e, assim, serem concretizadas estratégias para a preservação dos ecossistemas naturais na região, em um ciclo de produção, investimentos e conscientização ambiental.

Entre as personalidades a serem homenageadas com o recebimento do Colar do Mérito estão o desembargador Vicente Malheiros da Fonseca; as procuradoras do Estado do Pará, Tátilla Pamplona e Anete Pena de Carvalho; o auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), engenheiro Fabrício Mareco; a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald. Na arte da dança, Darley Quintas; das Confecções e Designer de Moda e Joias, Helena Mergulhão, e outros. Além de instituições, como a ACP, pela passagem dos seus 206 anos de história.

"A razão desse evento é homenagear por merecimento àqueles que já fizeram muito com seu trabalho, sua trajetória, sua história de vida pela região amazônica", destaca o comendador Grão Colar, Guto Delgado, responsável pelo Pará na CBC. Delgado e José Baptista Santos, conselheiro responsável pelo Norte do Brasil na CBC, vão estar ao lado do presidente Gualter Carrara Júnior na cerimônia desta quinta (5).

Será destinado às pessoas e instituições um colar com uma cruz representativa da área de atuação de cada um dos homenageados. Após a cerimônia, será servido um jantar aos participantes do evento.

Acerca da homenagem, Darley Quintas externou seu contentamento. "Muito honrado pelo reconhecimento profissional desta importante e conceituada instituição, a Câmara Brasileira de Cultura/Academia de Ciências e Artes, ao ser agraciado com a Cruz de Reconhecimento Social e Cultural. Grau Comendador. Este reconhecimento é fruto de muito trabalho, dedicação, seriedade e amor por tudo que construí nas ações e atividades socioculturais no Estado do Pará e Brasil".

Darley Quintas destaca-se como produtor cultural, artista plástico, arte educador, pesquisador, professor de Educação Física e gerontólogo.