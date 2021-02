Caio vence a prova do anjo pela terceira semana consecutiva

Caio venceu a prova do anjo do ‘BBB 21’ pela terceira semana consecutiva, na tarde desta sexta-feira (26). Na última rodada, que era um jogo que testava a sorte do participante oferecido pela C&A, o sertanejo disputou com Lumena e Fiuk, saindo vitorioso. Além da autoimunidade, ou seja, Caio não pode ser indicado ao paredão, o goiano ganhou R$ 5 mil reais.

O sorteio para participar da prova foi realizado por meio de bolinhas na sala da casa. O Fiuk, Carla Diaz, Gilberto, Sarah, Lumena, Caio, Juliette e Rodolfo foram os sorteados.

A prova:

Os brothers precisavam escolher looks para determinadas ocasiões, como uma noite romântica ou um encontro com os amigos. As peças valiam pontos, e eles precisavam ter a sorte de escolher as roupas com as maiores pontuações.

Para o Castigo do Monstro, o fazendeiro escolheu Projeto e Pocah. Na sequência, Caio escolheu a funkeira para ser o "frango" e o rapper para ser o "brocólis". Ambos já estão na Xepa e perdem 300 estalecas cada.