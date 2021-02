Caio Castro faz declaração apaixonada em publicação de Grazi Massafera

Um dos casais mais chipados da web, Grazi Massafera e Caio Castro parecem viver numa eterna lua de mel. Juntos há quase dois anos, segundo o próprio caio revelou em uma entrevista à revista Purepeople, concedida no final do ano, eles compartilham com os fãs vários momentos da relação, como a recente viagem à ilha de Fernando de Noronha.

Hoje a atriz postou uma foto em seu perfil do Instagram e prontamente ganhou mais uma declaração do namorado. O ator, que não poupa elogios à amada, fez questão de deixar um comentário romântico na publicação: “Já falei que amo você hoje? Ahhh sim, na hora que saí de casa de manhã. Toma mais um (TE AMO)”, escreveu.