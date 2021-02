Caio Castro será anunciado como apresentador de ‘A Fazenda’, segundo colunista

Caio Castro será o mais novo apresentador do reality show rural, ‘A Fazenda’. A notícia foi divulgada na manhã desta quinta-feira (25), pelo colunista Gabriel de Oliveira. Mas, as negociações da emissora TV Record com o ator já tinham sido antecipadas em primeira mão por Daniel Castro e Leo Dias, que afirmaram que o namorado de Grazi Massafera pediu R$ 1 milhão para comandar a atração.

A novidade do ex-global será apresentada no próximo ‘Domingo Espetacular’, atração dominical da emissora evangélica, segundo o colunista. Carolina Ferraz, apresentadora do programa, deixou escapar durante uma entrevista para uma marca de carros, que o artista fará um importante anúncio sobre o seu futuro profissional durante uma reportagem para a revista eletrônica.

“A gente tá fazendo uma matéria dedicada a ele, pra ele falar da carreira, do momento que ele está vivendo, de quais são os novos projetos e o que ele vai trazer de novidade aí pra gente”, afirmou Carolina.

O ator já comandou um reality show em 2018, sendo o responsável pela primeira edição do ‘Are You The One?’ da MTV Brasil.