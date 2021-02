Caio Cansanção comemora lançamento de single e clipe com pocket show

O jovem Caio Cansanção comemora o primeiro single e clipe da carreira solo “Everywhere You Go” com um pocket show amanhã, dia 27, a partir das 20h, no Bar Groove. Tratando de temas como o medo da solidão e o amor não correspondido, o cantor e compositor paraense lançasse no mercado autoral de rock/pop. A entrada para o pocket show tem ingressos a R$ 10.

Lançado nas mídias sociais, em setembro de 2020, “Everywhere You Go” marca um recomeço na carreira do artista de 27 anos natural de Belém. “Esse será meu primeiro show solo, todos os outros shows que fiz foi com a outra banda. Agora que conseguimos uma brecha na pandemia para fazer o show. Muda muita coisa agora como a questão da criação e a liberdade. Na outra banda tinha muita divergência de ideia, eu gosto de fazer tanto para o meu gosto, quanto para ser vendido”, destacou.

O show será em voz e violão, mas terá a participação dos músicos que acompanharão Caio a partir de agora em carreira solo. “No show também vai ter uma surpresa. Eu vou apresentar a banda que vai me acompanhar como banda de apoio. Vamos iniciar a gravação do próximo single, e já pensar em um EP com cinco músicas”, revela.

O clipe da música “Everywhere You Go” teve a direção de Guál Dídimo e produção de Flemi Filmes e Folhetim Produções Culturais. As gravações foram feitas no bar Bricks, em Belém, com a participação dos atores Wagner Ratis, Luana Oliveira e Tainah Leite. “É a minha primeira experiência gravando um videoclipe”, conta Luana. “O convite veio através do diretor Guál Dídimo, com quem trabalhei no espetáculo ‘As Bruxas de Salém’, em 2019. O audiovisual exige outra sensibilidade do ator, é um exercício fascinante. Com a pandemia e o fechamento dos teatros fiquei sem poder trabalhar, então participar desse projeto foi muito importante para mim. É poder voltar ao ofício que tanto amo”.

Com influências de rock e pop rock setentistas e oitentistas, Caio Cansanção tenta explorar os sentimentos humanos através de canções, com espaços para solos de guitarra. “Há muitos dramas na vida de um músico apaixonado por um tempo que não viveu, há sempre um muro nos movendo para caminhos mais modernos que sempre colidem com nossas raízes e paixões”, conta o artista, que gravou o seu mais novo trabalho no estúdio do produtor musical Marcel Barreto, sob o selo Budokaos Records, ainda antes da pandemia.

O videoclipe de “Everywhere You Go” conta com edição, fotografia e captação de Vinicius Fleury, além de assistência técnica de Tiago Fleury. A direção geral e o roteiro são de Guál Dídimo. A produção é uma parceria entre Flemi Filmes e Folhetim Produções Culturais. O lançamento presencial de "Everywhere You Go" foi um projeto selecionado pelo Edital de Música da Lei Aldir Blanc Pará, uma realização Secretaria de Cultura do Estado (Secult), Governo do Estado do Pará e Governo Federal via Ministério do Turismo.

Agende-se

Pocket show de lançamento de “Everywhere You Go”

Caio Cansanção

Data: Sábado, dia 27

Horário: às 20h

Local: Bar Groove, localizado na Rua Boaventura da Silva, entre as travessas 9 de Janeiro e a 3 de Maio, nº 1671.

Ingressos: R$ 10