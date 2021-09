Caetano Veloso promove reflexão à tecnologia e internet em "Anjos Tronchos"

Caetano Veloso lançou “Anjos Tronchos”, na quinta-feira (16), o seu primeiro single, lançado pela Sony Music e que fará parte do seu álbum de inéditas, previsto para os próximos meses. O clipe, dirigido por Fernando Young e Del, será lançado na sexta-feira (17), às 20h, precedido de uma live no canal do YouTube do artista, às 19h45, quando ele promete contar um pouco mais sobre o projeto.

O cantor e compositor explica como veio a inspiração: “É uma canção que pensei que não ia poder fazer por inteiro, por causa do meu desconhecimento da matéria, do assunto. Eu prometi a mim mesmo que se eu quisesse fazer uma coisa dessas, precisaria saber muito mais. Para saber mais, eu precisaria usar mais a internet, saber mais o que acontece nas redes sociais”.

E completa: “Embora eu não conheça muito a questão da tecnologia e das suas consequências, eu fiz uma canção que parece mexer em questões muito maiores do que seu autor é capaz de dominar. Tem muitas canções que tiveram resultados políticos, na formação da cabeça de gerações, de áreas da sociedade, e que não foram feitas por uma pessoa que conhecesse teoricamente a complexidade daquele assunto. Eu terminei pensando: ‘Deu para fazer uma canção que pode ser como uma dessas’”.

O videoclipe transmite a densidade da música em imagens que trazem Caetano, entre sombras e espelhos. “Buscamos produzir efeitos reais, de maneira artesanal, sem pós produção ou efeitos que tirassem o foco da performance do Caetano. Assim veio a ideia de construir cenários super minimalistas que contrastam com a multiplicação dos reflexos e algoritmos, um link direto ao vazio digital”, explicam Fernando e Del.

Este é o primeiro lançamento desde que Caetano Veloso assinou com a Sony Music. Há diversas ações previstas para os próximos meses, incluindo o próximo álbum, que promete ser uma viagem por dentro da cabeça do artista, mostrando como funciona seu cérebro durante a criação de canções.