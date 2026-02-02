Capa Jornal Amazônia
Caetano Veloso e Maria Bethânia celebram vitória no Grammy e brincam: 'nem sabia'

Estadão Conteúdo

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia celebraram na noite deste domingo, 1º, sua vitória no Grammy 2026 na categoria de Melhor Álbum de Música Global. Em um vídeo publicado no perfil do Instagram do cantor, é possível ver a dupla conversando sobre a conquista.

"Ganhamos o Grammy!", anunciou Caetano ao lado de sua esposa, a empresária Paula Lavigne, em uma ligação por celular. "Mentira!", riu Bethânia. A vitória foi conquistada pelo álbum CAE & BTH - Caetano e Bethânia ao vivo, gravado durante a turnê Caetano & Bethânia.

"Eu soube agora, estava com o Benjamin vendo desenho", contou Caetano, pego de surpresa pelo anúncio enquanto estava deitado em sua cama. "Eles vieram de lá dentro gritando de lá da sala da piscina", confessou o músico. "Ah, já teve, foi? Eu nem sabia que horas era o evento", riu mais uma vez a cantora. "É, nem eu", respondeu Caetano. "Parabéns para nós!", finalizou a irmã.

A dupla superou nomes como o rapper nigeriano Burna Boy, o indiano Siddhant Bhatia, o senegalês Youssou N'Dour, a banda Shakti e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar.

É a primeira vitória da cantora brasileira na premiação e a terceira de seu irmão, que venceu em 2000 pelo álbum Livro e em 2001 pelo álbum João Voz e Violão.

O projeto vitorioso registra a turnê histórica iniciada em 2024 e celebra décadas de parceria entre os irmãos. O prêmio da categoria foi aceito pela apresentadora Dee Dee Bridgewater, visto que os brasileiros não marcaram presença na pré-cerimônia.

