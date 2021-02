Cães de Lady Gaga são recuperados

A cantora Lady Gaga conseguiu recuperar seus cães, os buldogues franceses Koji e Gustav, que haviam sido sequestrados na quarta-feira (24) da mão do passeador de cães Ryan Fischer. Durante o roubo, o funcionário foi ferido. Ele precisou ser hospitalizado. Um terceiro cão, Asia, escapou durante o ataque antes de retornar ao encontro de Fischer, que estava ferido.

A informação do resgate foi confirmada pela polícia de Los Angeles, que tuitou que "Os dois cães de Lady Gaga foram entregues em uma delegacia". Os representantes da cantora os recuperaram com segurança, segundo a polícia. Uma mulher, que não teve a identidade revelada, encontrou os dois animais e entrou em contato com pessoas próximas à cantora, informou a polícia, que abriu uma investigação sobre o roubo.

com frequência em eventos públicos e dos quais publica muitas fotos nas redes sociais.

Lady Gaga promoteu dar US$ 500.000 para quem devolvesse ou encontrasse os cães. A cantora já deixou claro, diversas vezes, seu afeto para com os animais, que a acompanham com frequência em eventos públicos e dos quais publica muitas fotos nas redes sociais.