'Cabocla' será a nova novela da Edição Especial, em agosto

A partir de agosto a Edição Especial, faixa de reprises da rede Globo, será integrada pela novela Cabocla (2004). A produção, criada por Benedito Ruy Barbosa, substituirá “Cheias de Charme” (2012) na grade da programação.

A previsão é que a novela entre para a programação na última semana de agosto, como uma estratégia para segurar a audiência após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris.

Cabocla se trata de um remake de uma novela de 1979, escrita por Benedito Ruy Barbosa e protagonizada por Gloria Pires e Fábio Jr. A versão mais recente, de 2004, foi adaptada por Edmara e Edilene Barbosa, filhas de Benedito.

Sinopse

O enredo é ambientado em 1918 e acompanha a história de Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), um jovem rico e mulherengo, que tem sua vida transformada após descobrir que está com uma lesão no pulmão direito. Aconselhado por Edmundo Esteves (Ohton Bastos), seu médico, ele decide passar uma temporada na fazenda de um primo na cidadezinha de Vila da Mata, no Espírito Santo. E lá que ele irá conhecer e se apaixonar por Zuca (Vanessa Giácomo).

Além de revelar o talento de Vanessa Giácomo, a produção também teve outros grandes nomes em seu elenco, como Patricia Pillar, Regiane Alves, Mauro Mendonça, Reginaldo Faria, Vera Holtz e Danton Mello.