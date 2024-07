Débora Nascimento recusou participação em nova novela da Globo

Débora Nascimento não aceitou uma proposta da Globo para que voltasse a atuar em uma novela da emissora, trabalho que ela não realiza há seis anos. A proposta da negociação era para "Garota do Momento", que está prevista para estrear na faixa das seis.

VEJA MAIS:

De acordo com informações do jornal O Globo, Débora era cotada para ser mãe de Duda Santos, a Santinha de "Renascer”, que será protagonista na nova novela. As duas partes não conseguiram fechar um acordo satisfatório e Débora também já estaria compromissada com produções em outras plataformas.

Ainda segundo as informações do jornal, uma outra atriz, com características semelhantes às de Débora Nascimento está sendo procurada para entrar em “Garota do Momento”. Vale ressaltar que a última novela da atriz na rede Globo foi "Verão 90", exibida em 2019.

A nova novela das seis, "Garota do Momento" é ambientada na década de 1950. De acordo com a sinopse, Duda Santos interpretará Beatriz, uma jovem negra que desafiará as normas da sociedade ao se tornar uma modelo e garota-propaganda de uma loja de sucesso.