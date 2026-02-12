Capa Jornal Amazônia
Bud Cort, ator de 'Ensina-me a Viver', morre aos 77 anos

Estadão Conteúdo

Bud Cort, ator conhecido por interpretar Harold no clássico Harold e Maude (1971), morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, Cort, que ganhou reconhecimento após o longa Ensina-me a Viver, morreu nessa quarta-feira, 11, em Connecticut, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações de pneumonia após um longo período de doença. A confirmação foi feita pela produtora e amiga Dorian Hannaway.

"Bud Cort era um talento raro na atuação e no teatro, e tinha uma paixão por isso desde jovem, pois amava a arte", afirmou Hannaway ao veículo.

Ela também relembrou que, na década de 1960, Cort costumava faltar à escola para assistir a matinês de teatro, incluindo apresentações do musical Funny Girl, estrelado por Barbra Streisand.

Segundo ela, o ator chegava a acompanhar diversas sessões e ficava na porta do teatro ao lado de Roslyn Kind, irmã da cantora.

Início da carreira

Nascido Walter Edward Cox em 29 de março de 1948, em New Rochelle, no estado de Nova York, Bud Cort estudou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York (NYU), por um breve período.

Ele também teve formação em atuação com Stella Adler antes de iniciar sua trajetória profissional.

Seu primeiro destaque no cinema veio após ser escalado pelo diretor Robert Altman para um papel coadjuvante em M.A.S.H (1970). Na sequência, Altman o convidou para protagonizar Voar é com os Pássaros (1970).

O reconhecimento definitivo veio com Ensina-me a Viver, em que contracenou com Ruth Gordon, intérprete de Maude.

Reconhecimento

Em entrevista concedida em 2012 ao site Trainwreck'd Society, Cort afirmou que, ao ler o roteiro do filme, percebeu o potencial da obra.

"Enquanto eu lia o roteiro, eu soube imediatamente que seria um clássico para sempre", disse ele na ocasião.

No mesmo depoimento, Cort relatou que o estúdio teve dificuldades para divulgar o longa e que o sucesso acabou sendo impulsionado pelo público, com a popularidade crescendo por meio do boca a boca.

Outros trabalhos no cinema e na TV

Após Ensina-me a Viver, Bud Cort participou de produções como Amores Eletrônicos (1984), Dogma (1999), Pollock (2000) e A Vida Marinha com Steve Zissou (2004).

Na televisão, também teve participações em séries como Betty a Feia, Criminal Minds e Caindo na Real.

Além disso, Cort realizou trabalhos como dublador, incluindo a voz do personagem Toyman em Superman: A Série Animada e outras produções do universo animado da DC.

