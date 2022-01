Bruno Gissoni e Yanna Lavigne deixam maternidade com a filha Amélia nos braços

Yanna Lavigne deu à luz à sua segunda filha, fruto da união com o também ator Bruno Gissoni. A criança nasceu no último dia 18 de janeiro por meio de uma cesariana. Amélia posou para as fotos no colo dos pais, na saída da maternidade, na tarde desta quinta-feira, 20.

Mais cedo, Yanna compartilhou em seu Instagram novas fotos do nascimento de Amélia. "Cheguei", escreveu ela na legenda da publicação celebrando a chegada da bebê.

