Bruna Marquezine mostra que está tudo bem com Rafa Kalimann

Bruna Marquezine está em uma ilha em Angra dos Reis, onde passou a virada do ano ao lado de Thelma, Manu Gavassi e mais alguns amigos. E já tem uns dias que surgiram na internet informações de que a atriz estaria incomodada com o execsso de posntagens de Rafa. Chegou a ser cogitado que as duas não estariam se dando bem na viagem.

Mas tudo indica que a informação é boato, pois Bruna comentou em uma foto postada por Rafa, "Um chicletinho perfeito!", mostrando, assim, que não há mal-estar entre as duas.