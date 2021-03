Bruna Marquezine esbanja sensualidade no desafio Buss It Challenge

Os fãs de Bruna Marquezine não tem do reclamar. Volta e meia a atriz brinda os seguidores com postagens pra lá de provocantes, como a que ela fez na última quinta-feira (4), ao aceitar o desafio Buss It Challenge.

Vestida em roupão de seda e com máscara facial dourada, ela pergunta aos seguidores: “Estou muito atrasada?”, para surgir em seguida com um visual ousado, de vestidinho vazado nas laterais e cabelão, em uma performance sensual da música 'Buss It", de Erica Banks.