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Bruna Marquezine e Shawn Mendes: imprensa internacional repercute namoro após declaração

Depois de assumirem o relacionamento, Bruna Marquezine e Shawn Mendes se tornam alvo de publicações na imprensa estrangeira e buscas aumentam.

Estadão Conteúdo
fonte

Bruna Marquezine e Shawn Mendes se beijam ao som de Ivete Sangalo (Reprodução)

Bruna Marquezine e Shawn Mendes seguem entre os assuntos mais comentados do mundo dos famosos. Depois de meses de especulações, flagras e aparições públicas, o casal finalmente assumiu o relacionamento nas redes sociais e o romance passou a chamar a atenção da imprensa internacional.

Com a repercussão da publicação recente feita pelo cantor, diversos veículos estrangeiros passaram a apresentar a atriz ao público de fora do Brasil, destacando sua trajetória na televisão e no cinema.

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O interesse também se refletiu nas buscas pela artista. No Google, o nome de Bruna registrou um aumento nas pesquisas nos Estados Unidos desde as primeiras aparições ao lado de Shawn, durante o show de Dua Lipa, em São Paulo, em novembro do ano passado.

As reportagens publicadas nos últimos dias ressaltam a carreira consolidada da artista brasileira e também relembram seu antigo relacionamento com Neymar, tema que ainda desperta o interesse de fãs da atriz e do jogador.

Veja como a imprensa internacional repercutiu o namoro:

Cosas - Equador

Título: Quem é Bruna Marquezine? A atriz brasileira que conquistou o coração de Shawn Mendes

Elle - França

Título: Shawn Mendes, quem é sua parceira, a atriz brasileira Bruna Marquezine?

People - Estados Unidos

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Hollywood Life - Estados Unidos

Título: Quem é a nova namorada de Shawn Mendes? Tudo sobre Bruna Marquezine

Você mudou minha vida

Na última terça-feira, 4, Shawn Mendes emocionou os fãs ao fazer uma declaração pública de amor para Bruna Marquezine em comemoração ao aniversário da atriz.

Em um carrossel publicado no Instagram, o cantor compartilhou vídeos do casal na Casa Amarela Providência, centro cultural e artístico localizado no Rio de Janeiro, onde eles aparecem cercados por crianças.

Misturando português e inglês, Shawn agradeceu pela presença de Bruna em sua vida e celebrou a data com uma mensagem romântica.

"Feliz aniversário, meu bebê. Você é luz e mãe em cada espaço que participa. Não quero ser muito piegas, mas você mudou minha vida e sou muito grato por ter você. Eu te amo muito muito muito!", escreveu na legenda da publicação.

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Bruna Marquezine

Shawn Mendes

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