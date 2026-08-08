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Ex-É o Tchan!, Jacaré muda de vida no Canadá e assume cargo de chefia

Morando no país desde 2016, ex-dançarino deixou a carreira artística e encontrou uma nova rotina profissional ao lado da família

Hannah Franco
fonte

Ex-É o Tchan!, Jacaré trabalha com reformas de casas no Canadá. (Reprodução/Redes sociais)

Longe dos palcos e da televisão que marcaram sua trajetória no Brasil, Edson Cardoso, o Jacaré, vive uma nova fase no Canadá. O ex-integrante do É o Tchan! deixou a carreira artística de lado e, atualmente, trabalha em uma área bem diferente daquela que o tornou conhecido.

Morando no país desde 2016 com a esposa e os dois filhos, Jacaré encontrou uma nova rotina profissional e chegou a assumir uma posição de supervisão. Antes disso, ainda tentou manter contato com o meio artístico e participou como figurante de algumas produções de televisão.

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Atualmente, o ex-dançarino atua em uma empresa especializada na recuperação de casas danificadas. O serviço é acionado por seguradoras após ocorrências como incêndios e alagamentos, quando os imóveis precisam passar por reformas.

“Eu trabalho em uma empresa de restauração. O que acontece é que aqui tem muito alagamento nas casas ou incêndios. E aí, quando acontecem essas coisas, o seguro contata a empresa que eu trabalho e a empresa vai lá e faz a reforma”, explicou.

Mudança para o Canadá

Jacaré decidiu deixar o Brasil após o fim dos trabalhos com o É o Tchan! e o encerramento da Turma do Didi, em 2010. A mudança para o Canadá aconteceu em 2016, inicialmente por influência de uma cunhada que já morava no país.

A decisão também foi motivada pela busca por maior estabilidade. Em entrevista ao canal Two Canadá, ele contou que a esposa o incentivou a pensar em uma alternativa para a carreira artística, que dependia de contratos e da aceitação do público.

“Eu já não estava mais no Tchan, estava só na Turma do Didi, e minha esposa falou: ‘A gente precisa de um plano B’”, relatou. Em 2023, Jacaré e a família conseguiram a residência permanente no Canadá.

Ex-dançarino fala sobre nova vida

Apesar da distância, Jacaré afirma que continua tendo carinho pelo Brasil, mas considera o Canadá sua casa atualmente. Para ele, a mudança trouxe mais segurança e qualidade de vida para a família.

“Amo o Brasil, amo o meu Salvador. Mas minha vida está aqui. Eu já construí tudo aqui. Meus filhos são cariocas, nasceram no Rio, mas se dizem canadenses. Aqui foi o meu recomeço”, afirmou.

Ao explicar o que mais valoriza na nova vida, ele resume: “Qualidade de vida. Você trabalha e consegue viver. O poder de compra daqui e a segurança, que vem em primeiro lugar.”

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