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Shawn Mendes se declara para Bruna Marquezine no aniversário: 'você mudou a minha vida'

Cantor compartilhou a primeira declaração pública para a atriz nas redes sociais e a chamou de "meu bebê" durante a comemoração dos 31 anos dela

Hannah Franco
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Shawn Mendes se declara para Bruna Marquezine no aniversário: 'você mudou a minha vida' (Instagram/@shawnmendes)

O cantor canadense Shawn Mendes usou as redes sociais nesta terça-feira (4) para fazer uma declaração pública de amor à atriz Bruna Marquezine, que completa 31 anos. Em um álbum de fotos e vídeos compartilhado no Instagram, o artista homenageou a namorada com uma mensagem carinhosa e afirmou que ela "mudou a sua vida".

Na publicação, Shawn chamou Bruna de "my baby" ("meu bebê", em tradução livre) e destacou a admiração que sente pela atriz.

"Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos...", escreveu o cantor.

Esta é a primeira vez que Shawn Mendes faz uma declaração pública para Bruna Marquezine nas redes sociais. Embora os dois já fossem vistos juntos em diferentes ocasiões nos últimos meses, o casal mantinha discrição sobre o relacionamento.

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Além da mensagem, o cantor publicou registros da comemoração de aniversário da atriz na Casa Amarela Providência, centro de cultura, educação e arte localizado no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois aparecem ao lado de crianças atendidas pelo projeto, enquanto Bruna recebe um bolo de aniversário e um abraço do namorado.

Os rumores de romance entre Shawn Mendes e Bruna Marquezine começaram após diversas aparições públicas do casal no Brasil. Desde então, o cantor canadense passou a ser visto com frequência ao lado da atriz em eventos e encontros com amigos.

No último fim de semana, Shawn acompanhou Bruna, Sasha Meneghel e João Lucas durante um dos shows da turnê "O Último Voo da Nave", de Xuxa.

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bruna marquezine
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