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Marido de Sasha parabeniza Bruna Marquezine: 'Cunhada de coração'

Nos últimos dias, João Lucas e Sasha acompanharam Bruna e Shawn Mendes durante a passagem do cantor canadense pelo Brasil

Estadão Conteúdo
fonte

Bruna Marquezine, João Lucas e Sasha (Instagram @joao.lucas)

Bruna Marquezine completa 31 anos nesta terça-feira, 4, e recebeu uma homenagem de João Lucas, marido de Sasha Meneghel. Em publicação nas redes sociais, o cantor celebrou a data e definiu a atriz como uma "cunhada de coração".

"Dia dela, que é minha cunhada de coração, uma irmã que a vida me presenteou. Te desejo tudo que tem de melhor nesta vida. Que Jesus te dê muita saúde para você realizar tudo o que Ele sonhou para você. Nossa família te ama", escreveu nos stories do Instagram.

Nos últimos dias, João Lucas e Sasha acompanharam Bruna e Shawn Mendes durante a passagem do cantor canadense pelo Brasil. No domingo, 2, os quatro estiveram na igreja evangélica Por Amor, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

O grupo ficou na primeira fila do templo. Durante o momento de louvor, Shawn levantou os braços em gesto de adoração.

Na sexta-feira, 31, eles também assistiram juntos ao show O Último Voo da Nave, de Xuxa Meneghel. Durante a apresentação, a artista brincou ao pedir um "netinho" a Bruna Marquezine.

Livro sobre fé

Bruna Marquezine e Shawn Mendes também foram vistos recentemente lendo juntos o livro Sinners in the Hands of a Loving God: The Scandalous Truth of the Very Good News (em tradução livre, Pecadores nas Mãos de um Deus Amoroso).

Escrita pelo pastor e teólogo norte-americano Brian Zahnd e lançada em 2017, a obra propõe uma reflexão sobre a fé cristã e a compreensão do amor de Deus.

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