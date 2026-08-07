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Beija-Flor apresenta enredo sobre Zeneida Lima para o Carnaval 2027

'Zeneida: O Sopro do Pó de Louro' foi apresentado nesta sexta-feira (7), durante a Noite dos Enredos, na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro

Hannah Franco
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Beija-Flor apresenta homenagem a Zeneida na Noite dos Enredos. (Fotos: Luan Oliveira)

A Beija-Flor de Nilópolis foi um dos destaques da Noite dos Enredos, realizada na noite desta sexta-feira (7), na Cidade do Samba, na Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. Diante do público, a escola apresentou elementos do Carnaval que está preparando para 2027, quando levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, dedicado à pajé marajoara, escritora e ambientalista paraense Zeneida Lima.

A personagem que inspira o desfile esteve presente no evento e acompanhou de perto a apresentação da escola. No palco, a Beija-Flor apresentou o samba-enredo e levou referências da cultura amazônica para a programação, com participação de carimbó, em uma noite que reuniu as 12 agremiações do Grupo Especial para mostrar ao público as propostas que estão sendo construídas para o Carnaval de 2027.

A Noite dos Enredos funciona como uma prévia do que as escolas pretendem apresentar na avenida. Com entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento, o evento reuniu sambistas, integrantes das agremiações e público interessado em conhecer os primeiros elementos dos próximos desfiles.

Beija-Flor aposta na força da história de Zeneida

Embora o enredo já tivesse sido anunciado pela Beija-Flor, a Noite dos Enredos marcou um novo momento na construção do desfile, com a apresentação pública da proposta artística da escola.

Para o presidente do Instituto Beija-Flor, Caio David, transformar a trajetória de Zeneida em enredo significa levar para a avenida uma história marcada pela força feminina, pela superação, pela espiritualidade e pela relação com a Amazônia.

“Ter a dona Zeneida como nosso enredo é falar sobre empoderamento feminino, sobre o social, sobre uma mulher forte, que supera e vence desafios, e sobre espiritualidade. A gente não pode esquecer disso”, afirmou ao Grupo Liberal.

image Caio David e Zeneida Lima na Noite dos Enredos. (Meg Martins / Especial para O Liberal)

Caio também destacou a relação histórica entre a pajé e a escola de Nilópolis e a importância de apresentar essa trajetória no Carnaval carioca.

“Quando uma coisa tem que acontecer, ela sempre acontece. Elas nos acham, assim como dona Zeneida nos achou, a Beija-Flor achou dona Zeneida”, declarou.

Uma história que volta à Beija-Flor

A homenagem de 2027 representa um reencontro entre Zeneida Lima e a Beija-Flor. Em 1998, a escola foi campeã do Carnaval carioca com o enredo “O Mundo Místico dos Caruanas nas Águas do Patu-Anu”, inspirado na obra O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó, de Zeneida.

A pajé esteve na Marquês de Sapucaí naquele desfile histórico. Agora, quase três décadas depois, a Beija-Flor retorna ao universo apresentado naquela ocasião, mas com a própria Zeneida como protagonista.

Para o carnavalesco João Vitor Araújo, desenvolver o novo enredo representa uma oportunidade de revisitar uma história que marcou a trajetória da escola.

“Foi um prazer, uma honra. Na época em que a dona Zeneida teve o livro como inspiração para o Carnaval de 98, eu ainda nem sonhava em ingressar no mundo do Carnaval. Hoje, quase 30 anos depois, ser o autor desse enredo é uma honra e um convite para todos fazerem uma imersão pela ecologia e pela parte espiritual, que é muito forte”, afirmou.

image Beija-Flor leva carimbó para a Noite dos Enredos. (Meg Martins / Especial para O Liberal)

Representantes do Pará também participaram da noite. O chef Delano, do Hotel Ilha do Marajó, esteve no evento para prestigiar Zeneida e se emocionou com a homenagem.

“É uma noite muito importante para dona Zeneida e para a Beija-Flor. Estou muito emocionado. Pó de Louro vai invadir a Marquês de Sapucaí em 2027, e nós seremos campeões, com a bênção de Deus”, afirmou.

Pesquisa mergulhou na trajetória da pajé

O desenvolvimento do enredo também envolveu uma pesquisa aprofundada sobre a vida de Zeneida. Um dos responsáveis pelo trabalho é Bruno Laurato, enredista e assessor de imprensa da Beija-Flor. Para ele, a Noite dos Enredos representa o início de uma nova etapa para a equipe que está construindo o desfile.

“É o nosso pontapé inicial para o projeto de Carnaval. Estamos muito emocionados porque vamos falar não só de uma grande pajé e de uma grande mulher brasileira, mas sobretudo de uma mulher que tem muita história junto à Beija-Flor”, disse.

A arquiteta projetista Fernanda Teixeira, responsável pelo desenvolvimento das alegorias, adiantou um pequeno “spoiler”, sem revelar todos os detalhes. “Cada ano é um aprendizado e um desafio diferente, mas teremos arte marajoara retratada de uma forma muito bonita. O resto é surpresa”, afirmou.

A partir da apresentação na Cidade do Samba, a Beija-Flor inicia uma nova etapa da preparação para o Carnaval de 2027. Na avenida, a escola pretende transformar a trajetória de Zeneida Lima em um desfile que reúna ancestralidade, espiritualidade, cultura marajoara e a relação da pajé com a preservação da Amazônia.

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Beija-Flor de Nilópolis

Zeneida Lima

Carnaval 2027
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