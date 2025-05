Bruna Griphao é vista em clima de romance com modelo de 20 anos

Bruna Griphao, 26, estaria se relacionando com o modelo Lucas Ranhol, 20. As informações são do jornal Extra. De acordo com o jornal, no último fim de semana, os dois foram vistos de mãos dadas. Eles foram flagrados caminhando pela Rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Natural de Niterói, Lucas vem ganhando espaço no universo da moda e atualmente se divide entre o Rio e São Paulo. O jovem já participou de campanhas para grifes renomadas e marcou presença na passarela da São Paulo Fashion Week em 2023, consolidando sua ascensão no cenário fashion.