Bricbrac, renomada Companhia de Bonecos, celebra seu 15°aniversário 

A Companhia Bricbrac, especializada na arte da feitura de bonecos no Estado do Pará, comemora seu 15 ° aniversário com uma Mostra Cultural única. O evento pretende encantar o público com uma exposição de bonecos e figurinos, um espetáculo teatral comovente de "João e Maria", um lançamento do aguardado catálogo da companhia e workshops interativos. A programação é gratuita. A abertura da exposição irá ocorrer nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, no Museu de Arte da Universidade Federal do Pará - Av. Gov. José Malcher, 1192, esquina com a Avenida Generalíssimo Deodoro.

Na abertura da exposição, o público poderá apreciar o espetáculo "João e Maria". A peça é uma adaptação do clássico infantil e promete agradar crianças e adultos com uma rica produção de bonecos e cenários. A apresentação de teatro infantil marca a abertura oficial da exposição que acontece no Museu de Arte da Universidade Federal do Pará. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o universo mágico dos bonecos, admirando de perto a riqueza dos detalhes dos figurinos e a habilidade artística da Companhia Bricbrac, durante esses 15 anos de história.

Catálogo e workshops

A Companhia Bricbrac, além disso, também lançará um catálogo que reúne informações sobre seus espetáculos e sua trajetória. O lançamento acontecerá no dia 15 de dezembro.

Para os interessados em aprender mais sobre a técnica do teatro de bonecos, a Companhia Bricbrac oferecerá dois workshops exclusivos. O primeiro workshop acontecerá no dia 15 de janeiro e o segundo no dia 15 de fevereiro. Essa é uma oportunidade única para conhecer os bastidores da criação dos bonecos e explorar as técnicas utilizadas pela companhia.

A Companhia Bricbrac é reconhecida nacionalmente pela sua contribuição para a valorização de cultura dos bonecos no Brasil. Os espetáculos do grupo emocionam as pessoas de todas as idades, transportando-as para um mundo de fantasia e emoção.

Companhia Bricbrac

No ano de 2008, surgiu a Companhia Bricbrac, a partir da reunião de alguns artistas que buscavam experiências novas, desafios e tinham o intuito de trazer ao palco novas abordagens cênicas ainda pouco usuais no teatro do Estado do Pará, como os bonecos de fio e sombra chinesa.

A Companhia foi o primeiro grupo de teatro de bonecos de fio (marionete) da região Norte. Desenvolvida pela associação sócio-cultural Bricbrac, que tem como filosofia a arte como transformação social. O grupo é reconhecido em todo o Brasil e coleciona prêmios como o Prêmio Mirian Muniz de Teatro (Funarte); Prêmio Secult de Teatro (Governo do Pará); Prêmio de Teatro Cláudio Barradas (Secretária de Cultura do Estado do Pará - SECUlT); e Prêmio Descentrarte (Funarte).

Formada por arte-educadores, atores, produtores culturais, professores e artistas plásticos, a Bricbrac tem como finalidade desenvolver ações sócio-culturais, especialmente nas artes cênicas através do Teatro de Formas Animadas.

De acordo com Vanessa Teixeira, produtora cultural na companhia Bricbrac, o Teatro de Formas Animadas são as encenações dos objetos que viram parte da narrativa, podendo ser bonecos de várias técnicas como sombra, fantoche, marionete, entre outros.

A produtora cultural Vanessa finaliza dizendo que é esperado que o público conheça melhor o trabalho da companhia Bricbrac como a pesquisa sobre as formas animadas, a experimentação sobre temas da Amazônia e o fazer artístico.