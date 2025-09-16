Brenno Casagrande é eliminado do 'Estrela da Casa'

O cantor Brenno Casagrande foi eliminado do reality show Estrela da Casa nesta segunda-feira, 15. Representante do gênero MPB, o participante obteve a nota 8,59 do público no quarto Festival da temporada. Com o resultado, Brenno ficou com uma das três piores notas da competição - além dele, Bea, com 8,62, e Biahh Cavalcante, com 8,55, também corriam risco de sair.

O júri convidado, formado por Regis Danese, Sandra Sá e Tico Santa Cruz, optou por salvar a cantora Biahh Cavalcante. Como Bea teve uma nota maior do que a de Brenno, o cantor de MPB foi eliminado do programa.

"Foi minha melhor apresentação, pelo menos pra mim", afirmou o cantor em entrevista a Lucas Lima após sua eliminação. Na apresentação, Brenno cantou a canção Não Precisa Mudar, parceria de Ivete Sangalo e Saulo Fernandes.

"Cantei seguro, dancei, interagi com a galera. Fui o Brenno que eu sempre escondi, muito tímido. Hoje eu consegui mostrar uma dança, cantar olhando nos olhos das pessoas, cantei relativamente bem. Saí na minha melhor apresentação. Estou saindo pela porta da frente, estou muito feliz. A vida continua", finalizou.