Bregaço celebra aniversário de 10 anos no próximo domingo (13); saiba mais

Anualmente, logo após a maior logo após a maior procissão religiosa da América Latina, é realizado o ‘Bregaço’, festa tradicional que celebra o ritmo brega, que é um dos mais populares do Pará. No segundo domingo de outubro deste ano, dia 13, o evento completa 10 anos e será realizado no boteco Mormaço, a partir das 16h.

“Essa festa que é pensada e organizada por meses, tem como finalidade de ser esse complemento a esse dia tão especial, valorizar a nossa musicalidade e os nossos artistas paraenses juntamente com o nosso ritmo” conta Marcos Guerreiro, produtor da edição deste ano.

O evento ocorre desde 2014, sempre no dia do Círio. Segundo Guerreiro, o Bregaço é direcionado também aos visitantes que estão pela cidade e que queiram ter a experiência de fazer parte da festa “genuinamente paraense”.

Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual, descreveu o evento como “tão grandioso e tão transformador, pois acontece em um dia de muita alegria, emoção e fé do povo paraense”. “Juntar todas essas sensações com a música paraense é como dar uma continuação a nossa rica cultura paraense e proporcionar ainda mais sensações e experiências ao povo amante da nossa musicalidade”, conta a cantora.

Além do Fruto Sensual, na edição deste ano, o festejo vai reunir outros nomes de peso da música brega local como a banda Xeiro Verde, Nelsinho Rodrigues, DJ Márcio Lins, Lucian Costa e DJ JR Mix.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla ou do número (91) 98125-2911.

Bregaço celebra edição de 10 anos no Círio de Nazaré

Quando: 13 de outubro (domingo), a partir das 16h

Onde: Mormaço Bar e Arte, bairro da Cidade Velha, em Belém

