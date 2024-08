Brasileira eleita musa das Olimpíadas de Paris é autuada pela polícia por pintura corporal

Ravena Hanniely, modelo brasileira eleita musa dos Jogos Olímpicos de Paris pela Playboy da Dinamarca, está gerando polêmica na capital francesa. A jovem de 23 anos foi autuada pela polícia enquanto realizava uma performance de body paint (pintura corporal) nas escadarias da Basílica de Sacré-Cœur.

A modelo afirma que sua intenção era "criar uma obra que simbolizasse a união e a paz". "A abertura dos Jogos Olímpicos pode ter a Santa Ceia com pessoas seminuas, mas eu não posso fazer uma pintura ao ar livre? Isso é uma hipocrisia", criticou, indignada com a autuação.

A modelo estava finalizando a sessão fotográfica quando a polícia chegou e interrompeu a performance. "A arte deve provocar, questionar e inspirar", afirmou.

Além de sua carreira como modelo, Ravena é uma influenciadora digital ativa. Antes do início dos Jogos Olímpicos, ela viajou para Paris e fez uso do aplicativo de relacionamento Tinder, onde conseguiu "dar match" com alguns atletas que estão participando da competição.

"Eu me considero bissexual e, por curiosidade, abri o aplicativo para ver quem estava por aqui. Dei match com vários atletas olímpicos, tanto homens quanto mulheres", revelou a influenciadora.

O que mais surpreendeu a modelo foi a quantidade de matches que teve com mulheres. "De cada 10 matches, 8 eram com mulheres, todas atletas olímpicas", contou. Segundo a modelo, a maioria das abordagens vieram das competidoras femininas, e não dos homens. "Recebo muito mais cantadas de mulheres. É um número absurdamente maior", comentou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)