Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa
A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (IATAS) divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista de indicados ao 53º Emmy Internacional. O Brasil recebeu indicações a oito categorias, com novela, reportagens jornalísticas e programas infantis.
Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a alguma figura com impacto significativo na produção televisiva global.
Confira abaixo a lista completa de indicados.
Melhor série dramática
La Azules (México) Bad Boy (Israel) Koek (África do Sul) Rivals (Reino Unido)
Melhor série de comédia
Chicken Nugget (Coreia do Sul) Iris (França) Ludwig (Reino Unido) Y Llegaron de Noche (México)
Melhor ator
Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia) David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido) Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha) Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)
Melhor atriz
Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul) Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido) Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México) Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)
Melhor telefilme ou minissérie
Amar Singh Chamkila (Índia) Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha) Lost Boys and Fairies (Reino Unido) Vencer o Morir (Chile)
Melhor telenovela
Deha (Turquia) Mania de Você (Brasil) Regreso a Las Sabinas (Espanha) Valle Salvaje (Espanha)
Melhor Programa Artístico
Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido) DJ Mehdi: Made In France (França) Herchcovitch; Exposto (Brasil) Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)
Melhor documentário
Hell Jumper (Reino Unido) King of Kings: Chasing Edward Jones (França) O Prazer é Meu (Brasil) School Ties (África do Sul)
Melhor série curta-metragem
Beyond Dancing (Hong Kong/China) La médiatrice (Canadá) My Dead Mom (Canadá) Todo se Transforma (Argentina)
Melhor programa de entretenimento sem roteiro
Big Brother: Canadá Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos) ¿Quién Es La Máscara? (México) Shaolin Heroes (Dinamarca) Publicidade
Melhor documentário esportivo
Argentina 78 (Argentina) Chasing the Sun 2 (África do Sul) #SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha) Sven (Reino Unido)
Melhor programa infantil animado
Bluey (Austrália) Lamput (Singapura) Lupi & Baduki (Brasil) Muumilaakso (Finlândia)
Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR? (Alemanha) Bora, O Pódio é Nosso (Brasil) Kids Like Us (Reino Unido) Playroom Live (África do Sul)
Melhor programa infantil: filme ou série live-action
Fallen (Reino Unido) Luz (Brasil) Prefects (Quenia) Shut UP (Noruega)
Melhor noticiário
Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil) The Gangs of Haiti (Reino Unido) Gaza, Search for Life (Catar) Syria - The Truth Coming Out (Suécia)
Melhor programa de atualidades
Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido) Philippines: Diving for Gold (França) Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados (Brasil) Walk the Line (Singapura)
Founders Award Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)
Directorate Award
João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)
