Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional; veja lista completa

Estadão Conteúdo

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas (IATAS) divulgou nesta quinta-feira, 25, a lista de indicados ao 53º Emmy Internacional. O Brasil recebeu indicações a oito categorias, com novela, reportagens jornalísticas e programas infantis.

Com cerimônia de premiação marcada para o dia 24 de novembro deste ano, em Nova York, o Emmy Internacional homenageia programas exibidos originalmente fora dos Estados Unidos. Neste ano, João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, receberá o prêmio Directorate Award, concedido a alguma figura com impacto significativo na produção televisiva global.

Confira abaixo a lista completa de indicados.

Melhor série dramática

La Azules (México) Bad Boy (Israel) Koek (África do Sul) Rivals (Reino Unido)

Melhor série de comédia

Chicken Nugget (Coreia do Sul) Iris (França) Ludwig (Reino Unido) Y Llegaron de Noche (México)

Melhor ator

Diljit Dosanjh, por Amar Singh Chamkila (Índia) David Mitchell, por Ludwig (Reino Unido) Oriol Pla, por Yo, Adicto (Espanha) Diego Vasquez por Cem Anos de Solidão (Colômbia)

Melhor atriz

Charlotte Hope, por Catch me a Killer (África do Sul) Anna Maxwell Martin, por Until I Kill You (Reino Unido) Carolina Miranda, por Mujeres Asesinas (México) Maria Sid, por Smärtpunkten (Suécia)

Melhor telefilme ou minissérie

Amar Singh Chamkila (Índia) Herrhausen: The Banker and the Bomb (Alemanha) Lost Boys and Fairies (Reino Unido) Vencer o Morir (Chile)

Melhor telenovela

Deha (Turquia) Mania de Você (Brasil) Regreso a Las Sabinas (Espanha) Valle Salvaje (Espanha)

Melhor Programa Artístico

Art Matters with Melvyn Bragg (Reino Unido) DJ Mehdi: Made In France (França) Herchcovitch; Exposto (Brasil) Ryuichi Sakamoto: Last Days (Japão)

Melhor documentário

Hell Jumper (Reino Unido) King of Kings: Chasing Edward Jones (França) O Prazer é Meu (Brasil) School Ties (África do Sul)

Melhor série curta-metragem

Beyond Dancing (Hong Kong/China) La médiatrice (Canadá) My Dead Mom (Canadá) Todo se Transforma (Argentina)

Melhor programa de entretenimento sem roteiro

Big Brother: Canadá Love is Blind: Habibi (Emirados Árabes Unidos) ¿Quién Es La Máscara? (México) Shaolin Heroes (Dinamarca) Publicidade

Melhor documentário esportivo

Argentina 78 (Argentina) Chasing the Sun 2 (África do Sul) #SeAcabó: Diario de las campeonas (Espanha) Sven (Reino Unido)

Melhor programa infantil animado

Bluey (Austrália) Lamput (Singapura) Lupi & Baduki (Brasil) Muumilaakso (Finlândia)

Melhor programa infantil factual ou de entretenimento

Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR? (Alemanha) Bora, O Pódio é Nosso (Brasil) Kids Like Us (Reino Unido) Playroom Live (África do Sul)

Melhor programa infantil: filme ou série live-action

Fallen (Reino Unido) Luz (Brasil) Prefects (Quenia) Shut UP (Noruega)

Melhor noticiário

Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança (Brasil) The Gangs of Haiti (Reino Unido) Gaza, Search for Life (Catar) Syria - The Truth Coming Out (Suécia)

Melhor programa de atualidades

Dispatch: Kill Zone: Inside Gaza (Reino Unido) Philippines: Diving for Gold (França) Repórter Record Investigação: Desaparecidos Forçados (Brasil) Walk the Line (Singapura)

Founders Award Dana Walden (copresidente da Walt Disney Entertainment)

Directorate Award

João Roberto Marinho (presidente do grupo Globo)

