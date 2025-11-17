Capa Jornal Amazônia
'Brasil é um grande país de cinema', diz diretor do Festival de Cannes antes de evento em SP

Estadão Conteúdo

Thierry Frémaux, o diretor do Festival de Cannes vai divulgar no Brasil seu documentário Lumière! A Aventura Continua, que estreia nos cinemas nacionais em 11 de dezembro.

O novo trabalho de Frémaux, sequência de Lumière! A Aventura Começa (2016), reúne cem novos filmes dos Irmãos Lumière e se aprofunda nas origens da invenção do cinema. O cineasta esteve em São Paulo em 2017 para lançar o primeiro filme e agora retorna para promover a continuação.

Nesta terça-feira, 18, às 19h, Frémaux participa de um debate na Cinemateca Brasileira, exclusivo para convidados, sobre o processo de restauração desses materiais, na companhia do diretor Walter Salles, que estará presente também na sessão de gala seguida de debate no Reserva Cultural Niterói, na quarta-feira, 19. O evento em Niterói é aberto ao público com ingressos à venda na bilheteria do cinema.

"Fico muito feliz em ser recebido por Walter Salles e por Jean-Thomas Bernardini, da Imovision distribuidora, que torna possível a estreia no Brasil do filme que realizei sobre os Lumière. O Brasil é um grande país de cinema, com forte tradição cinéfila, grandes artistas, grandes personalidades e festivais importantes em São Paulo, no Rio e em outras cidades", disse Frémaux por meio de comunicado, antes de elogiar dois grandes lançamentos brasileiros.

"Sei, aliás, que O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está indo muito bem. E tive a alegria, em outubro passado, de receber em Lyon Marianna Brennand e seu filme Manas", acrescentou o diretor.

Além disso, Frémaux celebrou o fato de a Cinemateca Brasileira ter sido reaberta, em 2022, após quase dois anos fechada. "Antes de tudo, devemos celebrar o fato de que o futuro da Cinemateca esteja novamente aberto. Eu digo isso no meu filme: cuidar da história do cinema é cuidar de nós mesmos. E garantir que uma instituição de memória e arquivo cinematográfico tenha meios sólidos é uma responsabilidade coletiva - e diz muito sobre a qualidade de uma nação", ressaltou.

