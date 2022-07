Bragança comemora 409 anos com programação musical especial

Bragança está em festa! Os 409 anos da cidade serão comemorados hoje com uma mistura de cores, sabores e ritmos. A Prefeitura da Pérola do Caeté divulgou a programação especial de aniversário, a partir das 20h, que vai acontecer na Estação Cultural Armando Bordallo. Com atrações como a querida Manu Batidão, Nosso Tom, Luann Kássio e o DJ Ângelo Ribeiro fazendo a alegria do público nessa noite especial de aniversário.

Para Júlio César, vocalista da banda Nosso Tom, “viajar pelo Pará sempre é gratificante demais. E eu tenho um carinho muito grande com a cidade de Bragança, perdi as contas de quantos shows nós já fizemos por lá. Mas poder cantar em um momento festivo como esse é sempre especial, e vamos fazer uma apresentação à altura da festa e da comemoração local”, enfatizou o cantor paraense.

A cantora Manu Batidão, uma das principais atrações da noite de festa, não escondeu a alegria de ser convidada para esse momento. “Eu estou muito animada para esse aniversário, é a primeira vez que eu vou cantar em praça pública em Bragança, então para mim é motivo de orgulho e muita alegria poder cantar para todos os povos dessa terra linda, tenho um caso de amor muita grande por essa cidade. Acredito que quase todos os paraenses, então é uma grande honra participar desse evento, porque sou muito fã dessa cidade, fã dessa farinha maravilhosa e as expectativas são as maiores possíveis” destacou carinhosamente a cantora.

Vale destacar que também está havendo uma campanha de descarte correto de resíduos eletrônicos que fomenta a importância da reciclagem e a educação ambiental na comemoração do aniversário da cidade. Bragança é o maior polo pesqueiro do Pará, e um dos principais do país, escoando produção para capitais brasileiras e exterior. Além da pesca, a região também é polo importante de extração de caranguejo e tem economia forte na agricultura familiar, pecuária e do comércio.

Agende-se

Festa de Aniversário “Bragança 409 anos”

Data: 07/07

Hora: A partir das 20h

Local: Estação Cultural Armando Bordallo (Bragança - Centro)