Botos Tucuxi e Cor-de-Rosa levam cor e beleza à Alter do Chão no Auto dos Botos

Pelo segundo ano, os botos Tucuxi e Rosa farão uma apresentação especial no Auto dos Botos para marcar o fim da temporada folclórica do Çairé 2023. O espetáculo terá como palco o Galpão de Artes do Boto Tucuxi, na vila de Alter do Chão, no próximo sábado (14), às 20h, com a presença de artistas locais. O projeto foi viabilizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Semear).

O evento idealizado em 2021, durante a pandemia, teve a primeira edição no ano seguinte, transmitido via internet. Este ano, a segunda edição ocorrerá em formato presencial, levando mais cor e beleza ao município de Santarém, na região do Baixo-Amazonas. Entretanto, a relação das personagens com o Festival Çairé possui mais de duas décadas.

“O Auto dos Botos compõe uma festa tão magnífica para a comunidade, fazendo parte dessa tradição tão única que nós temos. E leis de incentivo, como a Lei Semear, são extremamente importantes para que pequenos fazedores de cultura, como nós, possam abrir cada vez mais portas, fazendo com que a gente consiga ter novas oportunidades”, disse Laysa Mathias, produtora executiva da Borari Produções Culturais.

A partir de 1997, os Botos Tucuxi e Cor-de-Rosa passaram a integrar a festa. A competição entre os animais que representam um dos ícones da Amazônia virou tradição a partir de 1999, enriquecendo ainda mais um dos maiores espetáculos culturais do oeste paraense. Na ocasião, os animais se enfrentam em uma grande apresentação que une música e dança, expressando o que há de mais singular na cultura amazônica.

O Auto dos Botos representa a cultura amazônida no Oeste paraense, incentiva a juventude local e movimenta a economia do estado. Além de impactar o setor social, ao conscientizar sobre o meio ambiente, o clima e a manutenção dos recursos naturais.

A iniciativa cultural acentua sua relevância em um momento no qual o Pará e a Amazônia tornam-se foco mundial com a 30ª edição da conferência dos países (COP 30), em 2025. O evento discutirá as questões ambientais do planeta pela primeira vez no Brasil, especificamente em Belém.

O presidente da FCP, Thiago Miranda, destaca a diversidade cultural do estado e a atuação dos fazedores de cultura dos municípios. “São formas de expressão e representação que mobilizam comunidade de criadores, produtores, realizadores, patrocinadores e demais apoiadores e a comunidade em geral. Esta produção cultural movimenta a economia da atividade artística, adicionando conteúdo à cultura e beleza do trabalho dos artistas envolvidos”, frisou.

A secretária executiva da Lei Semear, Carmem Fischer, reafirma o papel do programa na manutenção artística do Pará. “O Programa Estadual de Incentivo à Cultura sempre esteve presente em diálogo com os proponentes dos projetos aprovados e patrocinados. E esse é um projeto muito importante, para o qual atuamos na mediação da realização do patrocínio. A viabilização desse projeto traz significados simbólicos, ritualísticos e tradicionais”, afirmou.

Serviço:

Auto dos Botos, Çairé 2023

Data: 14/10

Horário: das 20h à meia-noite

Local: Galpão de Artes do Boto Tucuxi, Alter do Chão, Santarém, Pará