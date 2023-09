Boto Tucuxi é bicampeão do Çairé com 477,5 pontos

O grande vencedor do Çairé 2023 foi o Boto Tucuxi com 277,5 pontos, uma diferença de 2,5 pontos do Boto Rosa. O Grupo Sócio-Cultural Boto Tucuxi com o título se tornou bicampeão e chega ao 12ª título. O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira (18), em Santarém. O Boto Tucuxi alcançou 477,5 pontos contra 475 pontos do Boto Rosa.

"E aí galera linda, bi-campeão! Primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer ao Miguel, que é um parceio, agradecer a galera do avesso. E dizer que ano que vem vamos vir para ser tricampeão, esse título não é para mim, é para vocês, vamos ser tricampeões. Não tem para gente!", comemorou o presidente do Tucuxi, Toninho Araújo.

Esse foi o resultado do 25º Festival dos Botos realizado no último final de semana com as apresentações dos dois botos e de várias atrações artísticas. O Tucuxi se apresentou na noite da última sexta-feira, 15. No Lago dos Botos, a beleza de cores, coreografias e a sensualidade da cabocla borari e do faceiro boto cinza deram o tom e levantaram o público.

Na edição, que marca os 50 anos de retomada da festa do Çairé, o Tucuxi defendeu o tema "Yandé, o Çairé!", uma referência aos ancentrais indígenas boraris, a aldeia, a vida, a tradição, o povo, os caciques, os encantados, os artesãos, os catraieiros, os rezadores, os barraqueiros, as doceiras e todos os atores que fazem do Çairé.

A apresentação do boto cinza levou aproximadamente 1000 brincantes. O Tucuxi investiu em grandiosas alegorias e apostou na união para garantir o bicampeonato. A palavra indígena, Yandé, remete ao espírito colaborativo, que significa nós ou nossos. Exatamente o trabalho cooperativo que faz a festa e apresentação dos botos.