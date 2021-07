Boom das redes sociais gerou influenciadores preocupados apenas com likes analisa Jorge Bentes

A reportagem de Léo Dias que ficou conhecida como a "Máfia do Instagram" acendeu um debate no meio sobre os limites éticos dos perfis digitais e influenciadores atualmente. A matéria divulgada pelo jornalista do Portal Metrópoles falou sobre como limites éticos são ultrassados e a rede chamada Banca Digital levanta ou enterra celebridades.

Para o criador de conteúdo e influenciador digital, Jorge Bentes, do perfil Cansei de Ser Gordo, o boom deste mercado gerou muitos "influenciadores digitais" preocupados apenas com likes e engajamento.

"As pessoas tem que lembrar que influenciar é como uma consequência de trabalho de criação de conteúdo, que pode angariar uma comunidade e transformar a vida de quem pertence a ela, seja na área da moda, da beleza, de dicas de dona de casa, ou de alguma outra coisa", explica o influenciador, que pertence ao Projeto Liberal Creators.

Ele analisa que o caso da chamada Banca Digital, que reúne diversos perfis de fofoca e celebridades do Instagram, é um exemplo ruim ao que pode levar o "caça likes". "Todo mundo quer ser influenciador hoje em dia e na verdade as pessoas estão esquecendo que você influenciar pessoas não é simplesmente para querer aparecer, pelo seu ego, nessa corrida por ter um espaço na internet. Por preferirem um caminho mais fácil com brechas tem essas atitudes como mostradas na reportagem", destacou.

Para Jorge, um dia a bolha dos milhares de influenciadores digitais um dia irá estourar e ficará apenas quem realmente cria conteúdo de maneira ética. "Só vai ficar quem realmente cria conteúdo, esse é o diferencial entre influenciadores e criadores de conteúdo. Quem cria conteúdo se profissionaliza, quem realmente está preocupado com a sua comunidade, esse sim por si só já tem ética, aquele que quer influenciar por influenciar, não tem responsabilidade pelo conteúdo que posta, que somente quer engajamento, por sorteio e das formas mais esdrúxulas vai passar", acredita.