Após polêmica com Sarah, confira a visão política dos brothers do BBB 21

Após Sarah admitir seu apreço pelo presidente Jair Bolsonaro durante um bate papo no quarto colorido do BBB 21, a sua declaração ganhou forças nas redes sociais e levou a curiosidade dos internautas em saber a visão política de outros participantes confinados.

A hashtag #ForaSarah, foi um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta-feira (5), mas outros participantes já deram indícios sobre suas visões políticas antes do reality começar.

Confira as visões políticas de alguns participantes do BBB 21:

Arthur

Stalkeando os participantes do reality logo no início, alguns internautas notaram que o crossfiteiro Arthur Piccoli seguia o ex-presidente Lula, e apesar do participante não ter se pronunciado a respeito, seus seguidores entenderam que ele era um apoiador de Lula.

Reprodução

Inclusive, os administradores das contas do seguidor não deixaram de seguir o ex-presidente após o início do programa.

Camilla de Lucas

A influenciadora já deixou claro pelas suas redes sociais o seu descontentamento com o governo Bolsonaro. Desde do início da pandemia, ela fez várias críticas à forma que o governo federal tem lidado com a situação.

Eu acho que o que mais me deixa chocada é ver que quem votou no Bolsonaro não tem nem vergonha.

Vocês não conseguem ter noção do quanto esse cara afunda o país e tem os posicionamentos mais ridículos e atitudes de uma criança de 10 anos???? — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 16, 2020

O BOLSONARO DESCOBRIU A CURA DO CORONA VÍRUS:



SEJA ATLETA! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) March 24, 2020

Gilberto

Dentro do reality, o economista Gilberto criticou o atual governo e o presidente, chegando a levar uma advertência da produção.

“Bicha, puta que par**, o Brasil tá lascado. Por que? Por causa do governo.”

João Luiz

O professor de geografia também demonstrou sua insatisfação com o governo nas suas redes sociais, sendo um dos internautas que questionou do presidente Bolsonaro os R$ 89 mil recebidos por Michelle Bolsonaro de Fabrício Queiroz.

💅🏿 — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) March 5, 2021

Presidente @jairbolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) August 24, 2020

Juliette

Na web, circula a imagem de Juliette "virando voto" em 2018. Usando placas e muitas vezes oferecendo um café, a intenção é convencer desconhecidos a mudarem o voto. Nas últimas eleições presidenciais, eleitores de Fernando Haddad (PT) ficaram conhecidos por utilizar essa tática.

fun fact: em 2018 durante as eleições presidenciais, juliette estava nas ruas virando votos para haddad pic.twitter.com/tboiCShTFJ — glay (@glayzinho) February 4, 2021

Nego Di

Durante sua participação no reality, muito se especulou sobre a orientação política de Nego Di e até alguns memes foram criados a respeito. Nesta semana, o humorista participou do "Flow Podcast" e negou ser bolsonarista.

“Eu cheguei a brigar com os eleitores do cara quando ele tomou uma facada, eu botei um "pula pirata" no meu feed com a foto dele. Então, tipo assim, Bolsonaro? Vai tomar no c*”

Projota

Em uma entrevista dada à Folha de São Paulo antes das eleições presidenciais de 2018, o rapper disse que não confiava em nenhum dos candidatos.

"Se Haddad ganhar, vai ser difícil. Se Bolsonaro ganhar, só Deus sabe o que vai acontecer com esse país", afirmou.

Projota considerava que Haddad e Bolsonaro representavam "dois extremos". “Enquanto o povo está dividido assim, nós viramos massa de manobra, independente de quem estiver lá [na Presidência]. Porque eu não confio em ninguém, em nenhum dos que estão lá. Não acredito que exista um salvador da pátria. Preferiria que tivesse ficado alguém no meio do caminho, não os dois extremos, como a gente tem hoje.”

Uma música do rapper inspirou o slogan da campanha do prefeito Bruno Covas (PSDB), em São Paulo. Covas chegou a citar Projota em seu discurso de posse no início do ano

Rodolffo

Na época das eleições, o sertanejo publicou um vídeo declarando o voto em Jair Bolsonaro.

“O voto é secreto, mas eu vim aqui tornar o meu público. Vou votar em Jair Bolsonaro.”