Comentário de Sarah sobre Bolsonaro repercute negativamente na web: ‘Não ganha’

Uma das queridinhas do público no ‘BBB 21’, Sarah, admitiu apreço pelo presidente, Jair Bolsonaro (sem partido). Em bate papo no quarto colorido, na madrugada desta sexta-feira (5), a brasiliense, João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih teorizaram o que poderia estar ocorrendo fora do confinamento.

"Será que alguém morreu?", perguntou João. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", sugeriu Sarah. "Não do nosso, eu gosto dele!", completou a sister, deixando claro não ser a favor do afastamento de Bolsonaro da presidência do país.

a sarah CONFIRMANDO que gosta do bolsonaro meu deus do céu pic.twitter.com/xlkNvybXyj — paulo (@overgavassi) March 5, 2021

Alguns dias atrás, Sarah deixou escapar durante uma conversa descontraída com Thaís, Arthur e Caio, que ela teria deixado de seguir o presidente nas redes sociais, antes de entrar no reality show, para evitar que fosse ‘cancelada’ por apoiá-lo.

"Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: 'Ui! Vou parar de seguir", disse a brasiliense.

A fala da sister repercutiu negativamente nas redes sociais na manhã de hoje. O nome da participante ficou entre um dos assuntos mais comentados no Twitter. Além, dos números de seguidores no Instagram de Sarah terem caído de 8, 926, 719 para 8,8 milhões de usuários em seu perfil, ao menos 26, 720 seguidores perdidos, segundo o site Social Blaze.

Confira a repercussão:

A Sarah



Filha de Militar

Mora em Brasília

Até semana passada tava em Los Angeles



Se não fosse Bolsominia eu ia me espantar. De qualquer forma:#BBB21 pic.twitter.com/mxwN8oAlYL — REJEIÇÃO DO PROJOTA (@rejeicaodalumen) March 5, 2021

A Sarah descobrindo o prêmio dela quando sair do BBB



PERDEU TUDO pic.twitter.com/BkLexrLQq9 — Lusca_joseph🇭🇺 (@lucaxjoseph) March 5, 2021

Sarah só caiu no meu ranking gente, antes ela era quase meu TOP 1 e agora estou com pé atrás mas num paredão entre ela e Projota OLD que eu vou eliminar o Projota #BBB21 https://t.co/SGUY1rCPDN — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 5, 2021