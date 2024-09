Bole Bole e Deixa Falar garantem vaga na final do samba-enredo da Grande Rio

As escolas de samba Bole Bole e Deixa Falar foram as escolhidas na seletiva do samba-enredo da Grande Rio, que ocorreu neste sábado (07), no estacionamento do Porto Futuro, em Belém. Nove escolas concorreram às duas vagas, e as vencedoras irão disputar a grande final no dia 28 de setembro, na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Segundo a Escolas de Samba Associadas de Belém (ESA), cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes no evento. “Foi muito melhor do que a gente esperava, cara. Espaço lotado, as nove agremiações de Belém com suas torcidas, bandeiras e alegria”, disse Fernando Guga Gomes, presidente da ESA Belém. “Tenham certeza de que vai ter samba de compositor paraense, de escola de samba de Belém, lá na Sapucaí. Porque hoje, aqui, sairá a escola que vai levar o samba-enredo para a Grande Rio, e vamos trazer esse título com o cheiro de patchouli”, declarou.

ASSISTA:

“Nós estamos vivendo um momento histórico, um abraço amazônico nas nossas escolas de samba do Pará, nesse carnaval extraordinário, que é tão extraordinário quanto o nosso, o Carnaval do Rio de Janeiro. Nosso carnaval tem história, tem memória, tem títulos, tem carnavais memoráveis, e até hoje muitos sambas-enredos são cantados pelo nosso povo”, comentou a secretária de Cultura, Úrsula Vidal, ao jornal O Liberal.

ASSISTA:

O evento contou com a participação da atriz Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, além da atriz Alane Dias, que foi coroada musa da escola de samba carioca. “É uma felicidade enorme, uma honra, ainda mais representando o Pará”, disse Alane, que revelou ter recebido o convite logo após sua participação no Big Brother Brasil. “Nossa, fiquei muito feliz, foi logo depois do BBB. E assim, eu sou faladeira, já queria ter contado há muito tempo, mas me segurei, e em casa eu ficava sonhando e treinando. Vai ser maravilhoso”, finalizou a Rainha das Rainhas, que afirmou que levará muito samba, carimbó e levantada de perna à Marquês de Sapucaí.

ASSISTA:

ASSISTA:

O apresentador David Brazil, muso da Grande Rio, também esteve na seletiva e foi bastante tietado pelo público. “Está maravilhoso, a energia é incrível. Estou muito feliz com a escolha da Grande Rio em homenagear esse povo, essa cultura e esse estado maravilhoso. Tenho certeza de que será lindo demais”, disse David, que declarou estar aprendendo carimbó. “A Alane está me ensinando. Calma, que em breve vou estar só no carimbó, me aguarde”, comentou o artista, que também afirmou ter adorado o tacacá, comida típica do Pará, e brincou dizendo que ficou com dois rapazes paraenses.

ASSISTA:

A escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, prestará homenagem ao estado do Pará no carnaval de 2025 com o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”. A proposta da agremiação tricolor parte da música “Quatro Contas”, de Dona Onete, que estará presente no desfile no sambódromo, e falará sobre as entidades encantadas que vivem nas pororocas, no encontro das águas do rio com o mar.

ASSISTA: