Bole Bole e Deixa Falar disputam semifinal de sambas-enredos no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 24

Nesta terça-feira (24), terá a semifinal das disputas de o sambas-enredo da Grande Rio. A escola de samba vai levar para a Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2025, o tema “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, que propõe um mergulho nas águas amazônicas e a cultura do Pará.

“O ambiente está muito feliz e favorável. Às delegações dos dois sambas chegam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (23). Estão indo os cantores, músicos e presidentes das agremiações. Está uma energia muito positiva e o que a gente tem visto aí nas redes sociais é uma expectativa muito grande em relação aos dois sambas do Pará. Então posso te dizer com segurança, a gente vai fazer apresentações brilhantes nesta terça-feira (24), e eu estou muito otimista que os dois sambas vão para final. No sábado (28), vamos ter samba paraense vencendo esse festival e levando a nossa história pra avenida na Sapucaí”, disse Fernando “Guga” Gomes, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém.

Na semifinal disputam seis sambas, dois deles selecionados das eliminatórias em Belém este mês: Bole Bole e da Deixa Falar. Agora, eles se juntam a outros 4, entre eles tem composições de Diogo Nogueira e Xande de Pilares.

A ordem das apresentações é: 1 – Marcio André, Denilson Sodré, Dinho Artigrili, Marco Moreno e Lico Monteiro; 2 – Bole Bole; 3 – Derê, Licinho Santos, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Eduardo Queiroz; 4 – Elias Bililico, Xande de Pilares, Manfredini Henrique, Edinho Games e Sergio Daniel; 5 – Deixa Falar; e 6 – Diogo Nogueira, Myngal, Inácio Rios, Federal e Igor Leal.

Desses, quatro sambas-enredos são classificados para a grande final que ocorre neste sábado (28), na sede da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Como antecipou Guga, a torcida paraense para que um dos sambas locais seja escolhido é grande. Inclusive, nas redes sociais existe uma intensa movimentação sobre o tema.

“O nosso samba tem sido bastante elogiado, não só pelo povo do Carnaval e do Pará, mas pela comunidade caxiense, o que de fato aumenta a nossa responsabilidade e redobra toda a nossa preparação. Estamos preparados para invadir Caxias com toda nossa comunidade e pessoas que abraçaram o samba de forma genuína. A nossa expectativa está a mil e temos certeza que vamos fazer o melhor possível para que esse samba passe para a final, que possamos ter oportunidade que esse samba seja campeão e leve as Grande Rio para a Sapucaí. O povo da Cidade Velha merece e comunidade também muito forte. A Deixa Falar tem avançado e conquistado muitas coisas durante esses últimos anos e essa oportunidade é única de levar o bairro para essa grande vitória e acima de tudo proporcionar a Grande Rio a oportunidade de ganhar também o Carnaval com este samba ano que vem na Sapucaí”, disse Deixa falar - Marcelo Moraes, Vice – Presidente da Deixa Falar e um dos compositores do samba.

Para Bruno Costa, intérprete oficial do Bole Bole, a preparação segue intensa desde a composição do samba.

“É uma grande vitrine para a nossa escola, para que a gente possa mostrar que aqui tem samba e profissionais de qualidade. Vamos fazer uma apresentação surpreendente! Nos preparamos para fazer o melhor possível. O Bole Bole vai levar muita emoção a flor da pele com o respeito máximo as entidades, as três princesas da Turquia, a Verequete, a Jurema e a todos que compõem esse panteão místico sagrado que vai para avenida com a Grande Rio em 2025, esse Pará de alma, de ancestralidade. O samba do Bole Bole traz tudo isso de forma muito correta dentro da sinopse, mas acima de tudo muito respeitosa. A gente procurou seguir hierarquias, descritivamente, o que significa cada símbolo colocado no samba”, explica.