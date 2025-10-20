Capa Jornal Amazônia
Bocardi diz que demissão foi 'injusta' e revela batalha 'silenciosa e jurídica' contra a Globo

Estadão Conteúdo

O jornalista Rodrigo Bocardi classificou sua demissão da Globo como "uma grande injustiça". O comunicador concedeu uma entrevista ao Alpha Pod, apresentado por Celso Giunti na rádio Alpha FM, e falou sobre seu desligamento da emissora carioca em janeiro deste ano.

Durante o papo, Bocardi rebateu as acusações feitas contra ele no momento da demissão. "Pegue as 2 mil, 3 mil edições que apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado", afirma. "Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo, que criticava todo mundo, como é que iria oferecer um negócio sendo que não era só eu, não era só eu que tinha um comando sobre isso, não tinha. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico."

Segundo o ex-âncora do Bom Dia São Paulo, ele trava uma batalha judicial contra a Globo. "Não quero mais falar sobre isso. A minha fala sobre isso é silenciosa e jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grade de uma injustiça. Não existe nada que justifique aquilo."

O Estadão entrou em contato com a Globo e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

A demissão de Rodrigo Bocardi da Rede Globo, após 25 anos de casa, foi anunciada em 30 de janeiro deste ano. Segundo comunicado da emissora, ele foi desligado por "descumprir normas éticas".

"Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou a nota da emissora. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a Globo descobriu que Bocardi dava consultoria e media training para empresas e políticos, cobrando R$ 55 mil a hora.

Após a demissão, o comunicador se manifestou em seu Instagram e disse estar tranquilo.

"Vou fazer aqui um depoimento no improviso, da maneira que eu gosto, sem texto, sem nada, para agradecer. Agradecer à TV Globo, 25 anos, um quarto de século. Quanto aprendizado, quanta oportunidade. A gente fez muita coisa, a gente chorou, a gente sorriu, a gente se divertiu. Eu quero dizer que nesse período eu atuei da mesma forma, com os mesmos princípios. É isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila."

Palavras-chave

TV/GLOBO/RODRIGO BOCARDI/DEMISSÃO
Cultura
