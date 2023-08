Bloco Minha Boca Treme, do cantor Jeff Moraes, ocupa as ruas da Cidade Velha, em Belém

O Bloco Minha Boca Treme, liderado pelo cantor e artista multimídia, Jeff Moraes, retorna às ruas de Belém, no próximo sábado (19), a partir das 15h. Será realizado o 2° ensaio aberto do ano, das sete edições que vão ocupar as ruas da Cidade Velha até o carnaval de 2024. O cortejo cultural será guiado por uma bike som, com guitarra e percussão, e participação dos cantores Naieme, Laíse, Sandrinha e Gabriel Xavier . Também vai haver intervenção artística de arte circense com a “revoada dos pernaltas”. O percurso terá saída na Praça do Carmo e seguirá até a nova Casa Apoena. Dentro do espaço, vai rolar show da cantora Gigi Furtado com participação de Jeff Moraes e discotecagem da Dj Shayra Bottero e Dj Jack Sainha. Os ingressos estarão à venda na bilheteria do evento.

Para o artista e idealizador do bloco, Jeff Moraes, o projeto vem tomando força a cada edição. De acordo com ele, no primeiro ensaio aberto houve participação do público e da comunidade do entorno. “O mais bacana é perceber que as pessoas começam a se identificar com o que a gente tá fazendo, com o que a gente está propondo para colocar na rua. Se a comunidade consegue se enxergar e se reconhecer no trabalho que estamos fazendo na rua, eu acho que esse é o caminho certo. Então no segundo ensaio do Minha Boca Treme, a gente continua na rua, na Praça do Carmo, no centro histórico de Belém, cantando a Amazônia para a população da Amazônia e seguindo em cortejo”, afirma o cantor.

O Minha Boca Treme adota uma estética paraense ao optar por usar a bike som, forma de difusão de propagandas e música muito utilizada na capital e recorrente na paisagem da cidade.”Tu vais no Vero Peso e tu encontras uma bike som em cada esquina, então eu resolvi assumir que a gente vai tá numa bicicleta com guitarra ligada, um microfone, muita vontade de fazer carnaval e música amazônica”,descreve o cantor.

O Bloco Minha Boca Treme é mais uma etapa na carreira de Jeff Moraes. Em 2023, o cantor cantou no carnaval de Salvador ao lado da cantora Isa e de Carlinhos Brown; e apresentou na programação da Virada Cultural de São Paulo e lançou o próprio bloco. Em setembro de 2022, na Feira do Açaí, o artista realizou um show de divulgação do DVD do trabalho autoral intitulado Tambor e Beat. Jeff tem uma trajetória marcada pelas batucadas de ruas, fruto das ocupações de Belém, e é reconhecido por cantar o repertório de carnaval em blocos tradicionais da cidade. Dessa vez, Jeff se lança como empreendedor e promove um bloco totalmente independente.

Para a cantora e musicista Layse, que participa pela primeira vez de um projeto de Jeff Moraes, a união e mistura de produções de artistas paraenses é fundamental. “Vai ser lindo estar nesse bloco. A gente vai arrasar junto, vai fluir e que todo mundo seja muito bem-vindo e compareça a essa festa porque só tem pessoas energizantes e esse que é o papo do Jeff,né? Multiplicar energia boa aí para a música, para o público, cheio de muito axé, muita força e muita luz”, finaliza Layse.