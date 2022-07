Billie Eilish lança projeto Guitar Songs com duas músicas inéditas; saiba tudo de 'The 30th' e 'TV'

A cantora Billie Eilish surpreendeu seus fãs na tarde de quinta-feira (21) e lançou duas músicas inéditas intituladas "The 30th" e "TV", faixas que fazem parte do projeto 'Guitar Songs'.

Em uma entrevista para a Apple Music, Billie Eilish declarou que escreveu a nova faixa, 'TV', há alguns meses com seu irmão, Finneas. Na época, ocorria o debate de anulação da Roe v Wade, lei que garantia o aborto nos Estados Unidos. "Escrevemos esse verso semanas antes da lei ser derrubada. Minha mãe disse: 'Eles derrubaram'... Deus, era como uma fumaça de destruição. Eu tinha uma esperança irreal de que isso não acontecesse", explicou ela sobre a composição. Em um dos versos, a autora do sucesso 'Bad Guy' descreve o quanto a internet está ficando "selvagem" e faz referência direta a lei: "eles anulam Roe v. Wade", canta ela. Ouça 'TV':

Acidente indescritível

Já 'The 30th' foi a primeira música escrita desde 'Happier Than Ever'. Nela, Billie narra um acidente ocorrido no dia 30 de novembro, porém, sem informar quem era a vítima. "É por isso que se chama "The 30th, porque algo aconteceu no dia 30 de novembro e foi a coisa mais indescritível para testemunhar e experimentar", contou ela, afirmando que chamou o irmão para ajudar na composição. "Eu estava anotando todos esses pensamentos que eu estava tendo. Eu estava com Finneas e falei pra ele: 'Desculpe, não sei o que você estava planejando fazer, mas precisamos escrever essa música sobre isso agora', e fizemos", finalizou. Ouça 'The 30th':

Planos para o futuro

No bate-papo com a Apple, Billie não descartou a possibilidade de presentear seus fãs com um novo álbum em breve. Vale lembrar que a artista lançou o álbum "Happier Than Ever" em julho de 2021 e entrou na Billboard 2002 como um dos mais disputados do ano, com 238 mil cópias vendidas só na primeira semana de lançamento.

