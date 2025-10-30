Billie Eilish cobra bilionários: 'Se você tem dinheiro, é ótimo usá-lo para coisas boas'

Homenageada com o prêmio de Inovadora Musical do Ano pela Wall Street Journal Magazine, Billie Eilish aproveitou seu discurso para cobrar os super-ricos na plateia. Carregando o troféu, a cantora questionou "se você é bilionário, por que você é bilionário?"

Com nomes como Mark Zuckerberg, de fortuna estimada em mais US$ 225 bilhões, na plateia, Eilish afirmou que o dinheiro de seus espectadores ajudaria a construir um mundo melhor. "Estamos vivendo um momento muito, muito ruim e muito sombrio."

"As pessoas precisam ter empatia e ajudar, agora mais do que nunca, especialmente nos Estados Unidos. Eu diria que se você tem dinheiro, seria ótimo usá-lo para coisas boas e talvez dá-lo a pessoas que precisam", seguiu Eilish, que antes da cerimônia doou US$ 11,5 milhões tirados da renda de sua turnê mais recente, conforme anunciado pelo apresentador Stephen Colbert ao apresentar a artista.

As doações da artistas cobrem organizações dedicadas à igualdade alimentar, justiça climática, redução da poluição e organização de trabalhos ambientais.

"Doem seu dinheiro, queridos", concluiu Eilish.

Eilish está atualmente na reta final da turnê de divulgação do disco Hit Me Hard and Soft, seu terceiro trabalho de estúdio, lançado em 2024. A cantora passou pelo Brasil pela primeira vez no Lollapalooza 2023, mas não tem previsão para voltar ao país.