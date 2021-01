Biel e Cartolouco posam com Prior e internautas brincam: 'Trio cancelado'

Cartolouco e Biel participaram de altas polêmicas, antes e durante suas participações na edição 2020 de 'A Fazenda'. A dupla resolveu posar ao lado de um outro “cancelado” dos reality shows: Felipe Prior, do BBB 20. O clique foi publicado no Instagram.

"Aaaaaah, esses meninos", escreveu Cartolouco no Instagram, logo após apagar uma montagem em que comparava a amizade entre eles com a amizade de Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann, que se conheceram no confinamento do BBB 20.



"Adoro um trio de cancelados", escreveu uma seguidora. "Eu amo. Me cancelem, ‘tô’ nem aí", disse outra fã no Instagram. "Trio parada dura", acrescentou um terceiro. Além dos elogios, outros internautas questionaram o motivo de Cartolouco apagar o post anterior. "Não sustentou a gracinha", apontou um perfil.