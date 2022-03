Biblioteca Arthur Vianna comemora aniversário com programação gratuita

Comemorando 151 anos, a Biblioteca Pública Arthur Vianna realiza nesta semana uma programação especial de aniversário. Workshops, visita guiada, espetáculo, campanha de devolução e doação de livros, além de exposições serão realizadas.

Fundada em 25 de março de 1871, a Biblioteca surgiu com o intuito de promover o acesso à informação e à difusão de bens culturais, na compreensão da memória cultural do estado do Pará.

Com uma série de serviços diariamente ofertados, o espaço conta com visitas institucionais e monitoradas, palestras, exposições, cursos e oficinas e programações culturais diversificadas. O acervo digital conta atualmente com 400 obras raras disponíveis no site, com visualizações mensais de cerca de 70.000 usuários do Brasil e de outros países, além dos volumes físicos distribuídos entre livros, folhetos, revistas, jornais, mapas, discos em vinil, fitas, DVDs, CDs, ROM, livros em Braille, microfilmes, jogos, gibis, entre outros.

A BPAV já passou por diversos endereços, incluindo o antigo Convento do Carmo, o atual Colégio Paes de Carvalho e o antigo prédio comercial do Banco Comercial do Pará, até se alocar, em 1986, na sede da Fundação Cultural do Estado do Pará, situado na Avenida Gentil Bittencourt. Com o passar do tempo, o acervo inicial de 2000 exemplares foi sendo cumulado, através de doações, e preservado com o objetivo levar conhecimento ao “seio das gerações novas, a elevá-las ao grau mais subido da cultura e desenvolvimento” como disse Antonio de Macedo Costa, Bispo Diocesano no discurso de fundação da Biblioteca.

No ano de 2015, ano de criação da Fundação Cultural do Pará, houve a fusão dos órgãos: Fundação Curro Velho e Instituto de Artes do Pará. A unidade sede da FCP atualmente abriga a Biblioteca Pública Arthur Vianna, e também o Centro de Eventos Ismael Nery, o Teatro Margarida Schivasappa, o Cine-Teatro Líbero Luxardo, as Galerias Theodoro Braga e Benedito Nunes, a Fonoteca Pública Satyro de Mello, o corpo administrativo de funcionários além de duas praças internas destinadas a grandes eventos.

A programação especial começou na última segunda-feira, 21, e segue até a próxima sexta-feira, 25, de forma gratuita. As inscrições para os workshops e bate-papos podem ser feitas através dos links na biografia do instagram (@bibliotecadocentur). Além das visitas presenciais, o público pode conferir os eventos de forma on-line nas transmissões diárias que são realizadas no Facebook (Fundação Pará).

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)