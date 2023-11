Bianca Andrade e o filho de 2 anos sofrem acidente de carro; saiba mais

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 29 anos, e seu filho Cris de 2 anos, sofreram um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 2, na rodovia Presidente Dutra. O carro teria colidido com uma árvore e mãe e bebê encaminhados ao hospital.

Bianca Andrade e Cris, o filho de 2 anos fruto da relação com o jornalista e apresentador Fred Bruno, sofreram um acidente de carro, na madrugada desta quinta-feira, 2. A assessoria da ex-BBB confirmou o acidente, que ocorreu a na rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. "Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem", informou a assessoria.

Bianca está na Casa de Saúde Santa Maria, no bairro Ano Bom, hospital da região.