Bianca Andrade compara bumbum harmonizado ao de Luísa Sonza: 'Comprei'

O bumbum dos sonhos, ao que tudo indica, pode ser adquirido desde que você tenha como pagar por ele. Nesta quinta-feira (20), Bianca Andrade apareceu nas redes sociais mostrando o resultado de uma harmonização corporal que incluiu um realce no bumbum. "Tô tipo a Luísa Sonza, só que a dela é natural e a minha eu comprei", escreveu a influenciadora na legenda da foto que mostra seu novo derrière.

O ex-BBB exibiu detalhes de sua consulta com o responsável pelo procedimento, Dr. Wellington Verginelli. "Viralizou minha bunda, foi ele que colocou", disse a empresária. "Me deixou com um bundão, parecendo a bunda da Luísa Sonza, está incrível. Só não é natural, né? Mas nada é natural aqui também, né amigo? Então está tudo certo."

O médico fez um vídeo explicando que Bianca passou por uma harmonização corporal que incluía uma aplicação de ácido hialurônico nos glúteos. “Ela queria um bumbum mais empinado, com contorno mais definido e firme”, detalhou o especialista, acrescentando que o procedimento foi associado a um bioestimulador de colágeno.

Além do bumbum, Bianca também realizou um procedimento no abdômen para definição e estímulo de colágeno. "Eu só realizo esse procedimento para quem já está em atividades físicas, ele é apenas um complemento, esclareceu o Dr. Wellington Verginelli.