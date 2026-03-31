'Beyond the Dream': Conheça a primeira balada da carreira do Sepultura
A canção teve participação de Sérgio Britto e Tony Bellotto, músicos do Titãs
Suave, mas ainda potente. Beyond the Dream é a primeira balada da carreira do Sepultura. Com os vocais limpos de Derrick Green, o single é a prévia do próximo EP da banda, The Cloud Of Unknowing.
Lançar uma balada já era uma aspiração do Sepultura, que finalmente se concretiza após décadas de estrada. A canção teve participação de Sérgio Britto e Tony Bellotto, músicos do Titãs.
Apesar de ser um formato diferente, a novidade agradou aos fãs, que teceram comentários nas redes sociais no grupo.
Além de ser o último trabalho do Sepultura antes de seu encerramento, The Cloud Of Unknowing é o primeiro com a participação de Greyson Nekrutman na bateria. O EP tem previsão de lançamento para 24 de abril.
A banda também já disponibilizou The Place, além de Beyond the Dream. Confira abaixo todas as músicas de The Cloud Of Unknowing:
- All Souls Rising
- Beyond The Dream
- Sacred Books
- The Place
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