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'Beyond the Dream': Conheça a primeira balada da carreira do Sepultura

A canção teve participação de Sérgio Britto e Tony Bellotto, músicos do Titãs

Estadão Conteúdo
fonte

Sepultura (Instagram @sepultura @jaycollier)

Suave, mas ainda potente. Beyond the Dream é a primeira balada da carreira do Sepultura. Com os vocais limpos de Derrick Green, o single é a prévia do próximo EP da banda, The Cloud Of Unknowing.

Lançar uma balada já era uma aspiração do Sepultura, que finalmente se concretiza após décadas de estrada. A canção teve participação de Sérgio Britto e Tony Bellotto, músicos do Titãs.

Apesar de ser um formato diferente, a novidade agradou aos fãs, que teceram comentários nas redes sociais no grupo.

Além de ser o último trabalho do Sepultura antes de seu encerramento, The Cloud Of Unknowing é o primeiro com a participação de Greyson Nekrutman na bateria. O EP tem previsão de lançamento para 24 de abril.

A banda também já disponibilizou The Place, além de Beyond the Dream. Confira abaixo todas as músicas de The Cloud Of Unknowing:

  • All Souls Rising
  • Beyond The Dream
  • Sacred Books
  • The Place
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música

Sepultura

balada
Cultura
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