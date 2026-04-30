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Belém tem programação gratuita de cinema na véspera de feriado com mostras e debates

Atividades acontecem em locais como Casa das Artes, Centur e Museu da Imagem e do Som

O Liberal

Belém tem programação para quem curte a sétima arte nesta quinta-feira (30), véspera de feriado, com uma agenda gratuita que reúne mostras, sessões especiais, exibições internacionais e debates em diferentes espaços culturais da cidade. As atividades integram o Amazônia FiDoc, que segue até o dia 6 de maio com ações voltadas ao audiovisual contemporâneo.

Um dos destaques desta quinta-feira é a abertura da Mostra As Amazonas do Cinema, de obras dirigidas por mulheres, na Casa das Artes, a partir das 18h30. A sessão reúne os curtas “Quem Quer?” (PA), “Maira Porongyta – O Aviso dos Céus” (RJ), “Tapando Buracos” (AL) e “Madre” (GO), além de “Cabeça, Ombro, Joelho e Pé” (SP) e “Áudios de Casa” (SP). Às 20h, será exibido o longa “A Vida Secreta dos Meus Três Homens” (CE). 

O Museu da Imagem e do Som (MIS), no Palacete Faciola, abre a Mostra de Cinema Colombiano, a partir das 19h, com a exibição do curta “Os Vaga-lumes Dançam” e do longa “Alma do Deserto”, dentro do circuito cultural “Uma Noite no Museu”.

Dentro dessa programação, o programa +Mulheres do Audiovisual promove encontros voltados à circulação internacional, coprodução e fortalecimento de redes femininas no setor. Participam Maira Rodrigues (ApexBrasil), Débora Ivanov (Gullane+/ Instituto + Mulheres), Eliane Ferreira (Muiraquitã Filmes) e Jorane Castro (Cabocla Produções / Instituto +Mulheres).

Mais cedo, das 10h às 12h, o Cine Líbero Luxardo recebe a Mostra Competitiva Primeiro Olhar – Rios das Memórias, que reúne produções estudantis realizadas no arquipélago do Marajó e em Belém. Entre os títulos exibidos estão “Memórias Dalcidianas”, “Encantarias de Soure”, “A Fundação de Joanes” e “Escola Bosque - 30 anos”, que propõem um olhar sobre o território amazônico a partir dos rios como espaços de memória, identidade e afeto.

Outro destaque é a Mostra Competitiva Videoclipe e Videoarte, na Galeria Benedito Nunes, no Centur, com exibições presenciais das 16h às 21h até o dia 3 de maio. Entre os videoclipes selecionados estão “Monalisa”, de Frimes (MA), “Rio Negro”, de Eric Max (AM), “Veneno”, de Nauj Jama (AM), “Madalena”, de Malena (AM), “Loja de Departamentos”, de Meio Amargo (PA), e “Corra!”, de Kalika (PA). As obras também podem ser assistidas online, com votação popular disponível no canal oficial do festival.

Além das sessões, o 2º Fórum de Cinema das Amazônias promove debates ao longo da tarde. A programação inclui a mesa “O jogo do ator - entre auto agenciamento e narrativa do corpo sensível”, das 14h30 às 15h30, e “Ecossistemas do Cinema Pan-Amazônico - formação, circulação e práticas curatoriais”, das 16h às 17h, reunindo profissionais do setor para discutir diferentes aspectos do audiovisual na região.

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2º Fórum de Cinema das Amazônias
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