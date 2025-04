Belém tem fim de semana de muito samba e pagode com edição do Samba Brasil no Mangueirão

O estacionamento do Mangueirão virou palco para o ritmo contagiante do samba e do pagode no último sábado (05), com a edição especial do Samba Brasil Belém. A noite reuniu grandes nomes da cena nacional, Kamisa 10, Menos é Mais e Grupo Revelação, que levantaram o público em mais de seis horas de música e alegria.

O evento atraiu não só os amantes do gênero musical, como também diversas personalidades conhecidas da cidade. Entre os nomes presentes estavam a cantora Viviane Batidão, que curtiu o evento ao lado do namorado Hugo Viana, a deputada federal Elcione Barbalho, acompanhada do companheiro Rodrigo Montoril, o empresário Fred Pereira e a influenciadora digital Thay Balby, que também marcaram presença na noite.

Mas o Samba Brasil Belém foi além da música: o evento também serviu de palco para o lançamento de uma campanha social em parceria com o Instituto Justiça Delas, que esteve representado pelas diretoras Isabelle Faria e Rebeca Servaes, além de Tatyanma Mariucha, coordenadora da Estação Científica Ferreira Pena, do Museu Paraense Emílio Goeldi, uma das organizações apoiadoras da causa. A ação intitulada “Mãos que criam, futuros que florescem” tem como foco o empoderamento feminino na Ilha do Marajó e pretende garantir liberdade econômica a cerca de 150 mulheres marajoaras, por meio do fomento ao empreendedorismo e capacitações voltadas à geração de renda.

E para quem já está no clima e quer continuar no ritmo, a dica para o próximo fim de semana é o aguardado show do cantor Belo, que volta a Belém nesta sexta-feira (11) com um espetáculo completo no estacionamento do Mangueirão. Ao lado dele, o “rei da sofrência” Pablo também se apresenta, prometendo uma noite intensa e romântica com dois shows que devem emocionar o público paraense.