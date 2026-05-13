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Belém recebe oficinas e plantão de orientação sobre editais da PNAB

Programação gratuita da Secult auxilia artistas, produtores e coletivos culturais na inscrição de projetos

O Liberal
fonte

A iniciativa busca ampliar o acesso às informações e fortalecer a participação da comunidade cultural da capital e dos distritos (Agência Pará / Editoria de Fotografia)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Belém, promove até o próximo dia 15 de maio uma programação de oficinas online e presenciais, além de um plantão tira-dúvidas, voltados à orientação de artistas, produtores culturais, coletivos e agentes da cultura interessados nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). A iniciativa busca ampliar o acesso às informações e fortalecer a participação da comunidade cultural da capital e dos distritos no processo de inscrição e seleção dos certames públicos.

As atividades oferecem orientações sobre elaboração de projetos, documentação exigida, critérios de avaliação, ações afirmativas, acessibilidade, etapas dos editais e demais procedimentos relacionados aos instrumentos lançados pela Secult.

A programação atende os interessados nos editais da primeira fase da PNAB em Belém. O Edital nº 001/2026 prevê a seleção de 136 projetos culturais, enquanto o Edital nº 002/2026 vai premiar 50 Mestres e Mestras da Cultura Popular. Juntos, os dois editais somam mais de R$ 4,6 milhões em investimentos para o setor cultural.

Segundo a Prefeitura de Belém, a segunda fase da PNAB será lançada na próxima semana, com três editais voltados aos Pontos e Pontões de Cultura. Somados aos recursos da primeira etapa, os investimentos destinados à cultura no município ultrapassam R$ 10 milhões.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Raphaela Segadilha, a realização das oficinas e do plantão de atendimento contribui para democratizar o acesso às políticas públicas culturais.

“Esse é um momento fundamental para ampliar o acesso às informações e garantir que mais agentes culturais participem dos editais. Com essa iniciativa, fortalecemos uma política cultural mais democrática, inclusiva e alinhada às demandas da nossa comunidade”, afirmou.

As oficinas gratuitas seguem até o dia 15 de maio e vêm sendo realizadas em diferentes bairros de Belém, além dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, com o objetivo de descentralizar as ações culturais e ampliar o alcance das orientações.

Os editais completos estão disponíveis na Plataforma Mapa Cultural do Pará. A Secult orienta que os interessados acompanhem atentamente os prazos, publicações e exigências das inscrições.

Não é necessário realizar inscrição prévia para participar das atividades. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 295, no bairro de Nazaré, em Belém, ou pelo telefone (91) 98400-5580.

Serviço

Oficinas presenciais

14 de maio – Guamá
Associação Carnavalesca Bole-Bole
Passagem da Pedreirinha, 137
Horário: 16h às 19h

14 de maio – Pedreira
Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira
Travessa Timbó, 1021
Horário: 19h às 21h30

Plantão presencial tira-dúvidas

15 de maio – Sala Vicente Salles
Avenida Governador José Malcher, 295 – Nazaré
Horário: 9h às 19h

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