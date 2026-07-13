TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

IMERSÃO

Belém recebe exposição de realidade virtual inspirada na floresta brasileira

Com óculos 3D e diversos recursos tecnológicos, a exposição conduz o público por uma grande floresta interativa

Bruno Menezes | Especial para O Liberal

13 de julho de 2026 às 10:59

Óculos de realidade virtual são utilizados para garantir a imersão do público

Óculos de realidade virtual são utilizados para garantir a imersão do público

A fauna e a flora brasileiras se tornam tema de um universo de magia e tecnologia que chega a Belém nesta quinta-feira (17) com a exposição Floresta Encantada. A atração será realizada no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) e consiste em uma experiência de realidade virtual que utiliza recursos interativos para garantir a imersão do público na natureza.

VEJA MAIS:

Com olhar afetivo de artistas paraenses, exposição em Salvador une sagrado, corpo e memória Arthur Seabra e Bené Fonteles integram exposição premiada pela Funarte que encerra turnê nacional no Pelourinho com 100 imagens decoloniais

J. Bosco aproxima público da arte da caricatura em sessão ao vivo neste domingo Atividade integra a programação da exposição "Futebol – Exposição Nacional de Humor" e proporciona interação entre o cartunista paraense e visitantes de diferentes idades

A programação transporta os visitantes para um universo inspirado na floresta brasileira, com narrativas e diálogos de povos indígenas que conduzem o passeio interativo. A exposição reúne animações em 3D, sons espaciais e recursos tecnológicos, como óculos de realidade virtual, que permitem ao público mergulhar em cenários com povoados, rios, animais e personagens.

A jornada em Floresta Encantada é livre, permitindo que cada pessoa siga seu próprio caminho pela floresta e tenha experiências e interações diferentes ao longo do percurso.

Durante a visita, o público encontrará personagens inspirados na fauna brasileira e em narrativas indígenas, como o pajé Txuã, baseado em Txuã Pakamayte, líder do povo Huni Kuin, do Acre, que colaborou com a criação da obra e emprestou sua voz à exposição.

Diversos personagens surgem durante o passeio interativo pela floresta
Diversos personagens surgem durante o passeio interativo pela floresta (Foto: VJ Suave)

Os espectadores também poderão assistir a um minidocumentário sobre os bastidores da criação da mostra e conhecer o trabalho de mediação realizado por profissionais de Belém. A proposta é aproximar o público do processo de desenvolvimento de Floresta Encantada.

Tecnologia aliada à floresta

Floresta Encantada foi criada pelo duo VJ Suave, formado por Ygor Marotta e Ceci Soloaga, artistas que, desde 2009, desenvolvem obras que unem tecnologia, arte e animação. Para Ygor, essa combinação é fundamental para difundir conhecimentos e aproximar as pessoas de elementos da identidade cultural brasileira.

"A ideia é utilizar as novas mídias e tecnologias de última geração como ferramentas para disseminar conhecimentos pertencentes ao patrimônio cultural imaterial brasileiro", explica Ygor.

Marotta ressalta que a exposição foi concebida para que o público não apenas observe a natureza, mas se sinta verdadeiramente dentro da floresta e estabeleça uma conexão com cada interação.

"A realidade virtual não apenas mostra uma imagem, ela transporta a pessoa para dentro de um mundo. Queríamos que o público entrasse na floresta não apenas para observar, mas para sentir, escutar e se conectar com a importância da natureza. Para nós, a tecnologia funciona como um meio de encantamento", afirma.

Oficina e roda de conversa

Além da exposição, Ygor Marotta ministrará, nos dias 17 e 18 de julho, a Oficina de Pintura em Realidade Virtual. Na atividade, o artista apresentará seu processo criativo e demonstrará as diversas possibilidades que a tecnologia oferece à produção artística.

A programação também inclui rodas de conversa sobre o tema, além de atividades educativas voltadas para escolas e ações formativas durante todo o período da exposição.

Serviço:

Floresta Encantada – VJ Suave

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) – Avenida Presidente Vargas, 800, Belém (PA)

Período: de 17 de julho a 18 de outubro de 2026

Horários: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h

Entrada: gratuita