Belém recebe exposição de realidade virtual inspirada na floresta brasileira

Com óculos 3D e diversos recursos tecnológicos, a exposição conduz o público por uma grande floresta interativa

Óculos de realidade virtual são utilizados para garantir a imersão do público

A fauna e a flora brasileiras se tornam tema de um universo de magia e tecnologia que chega a Belém nesta quinta-feira (17) com a exposição Floresta Encantada. A atração será realizada no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) e consiste em uma experiência de realidade virtual que utiliza recursos interativos para garantir a imersão do público na natureza.

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A programação transporta os visitantes para um universo inspirado na floresta brasileira, com narrativas e diálogos de povos indígenas que conduzem o passeio interativo. A exposição reúne animações em 3D, sons espaciais e recursos tecnológicos, como óculos de realidade virtual, que permitem ao público mergulhar em cenários com povoados, rios, animais e personagens.

A jornada em Floresta Encantada é livre, permitindo que cada pessoa siga seu próprio caminho pela floresta e tenha experiências e interações diferentes ao longo do percurso.

Durante a visita, o público encontrará personagens inspirados na fauna brasileira e em narrativas indígenas, como o pajé Txuã, baseado em Txuã Pakamayte, líder do povo Huni Kuin, do Acre, que colaborou com a criação da obra e emprestou sua voz à exposição.

Diversos personagens surgem durante o passeio interativo pela floresta (Foto: VJ Suave)

Os espectadores também poderão assistir a um minidocumentário sobre os bastidores da criação da mostra e conhecer o trabalho de mediação realizado por profissionais de Belém. A proposta é aproximar o público do processo de desenvolvimento de Floresta Encantada.

Tecnologia aliada à floresta

Floresta Encantada foi criada pelo duo VJ Suave, formado por Ygor Marotta e Ceci Soloaga, artistas que, desde 2009, desenvolvem obras que unem tecnologia, arte e animação. Para Ygor, essa combinação é fundamental para difundir conhecimentos e aproximar as pessoas de elementos da identidade cultural brasileira.

"A ideia é utilizar as novas mídias e tecnologias de última geração como ferramentas para disseminar conhecimentos pertencentes ao patrimônio cultural imaterial brasileiro", explica Ygor.

Marotta ressalta que a exposição foi concebida para que o público não apenas observe a natureza, mas se sinta verdadeiramente dentro da floresta e estabeleça uma conexão com cada interação.

"A realidade virtual não apenas mostra uma imagem, ela transporta a pessoa para dentro de um mundo. Queríamos que o público entrasse na floresta não apenas para observar, mas para sentir, escutar e se conectar com a importância da natureza. Para nós, a tecnologia funciona como um meio de encantamento", afirma.

Oficina e roda de conversa

Além da exposição, Ygor Marotta ministrará, nos dias 17 e 18 de julho, a Oficina de Pintura em Realidade Virtual. Na atividade, o artista apresentará seu processo criativo e demonstrará as diversas possibilidades que a tecnologia oferece à produção artística.

A programação também inclui rodas de conversa sobre o tema, além de atividades educativas voltadas para escolas e ações formativas durante todo o período da exposição.

Serviço:

Floresta Encantada – VJ Suave

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA) – Avenida Presidente Vargas, 800, Belém (PA)

Período: de 17 de julho a 18 de outubro de 2026

Horários: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h; aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h