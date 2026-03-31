Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém ganha roteiro gastronômico com bares do Comida di Buteco 2026; veja como participar

Evento segue até 3 de maio, com petiscos a preço fixo e votação do público

Amanda Martins
fonte

Comida di Buteco 2026 lança roteiro por bairros para explorar bares em Belém (Divulgação)

Belém recebe, a partir do dia 10 de abril, a 15ª edição do Comida di Buteco, que neste ano propõe um desafio aos bares participantes: incluir verduras na criação dos petiscos. Até o dia 3 de maio, o público poderá visitar os 21 estabelecimentos participantes, experimentar os pratos e votar em seu favorito. O valor é padronizado em todo o país, com preço fixo de R$ 40 por petisco.

VEJA MAIS

image Comida di Buteco 2026 em Belém: veja quando começa, participantes e novo 'desafio' de sabor
Concurso reúne bares com petiscos à base de verduras e deve movimentar público entre abril e maio na capital e em Ananindeua

image 'Comida di Buteco' abre nova edição na Grande Belém
Em 2025, o concurso comemora 25 anos de existência e promete experiência única para o público

Para facilitar a experiência do público, a organização estruturou um roteiro dividido por bairros, reunindo os bares em diferentes polos gastronômicos de Belém e Região Metropolitana. Confira abaixo:

📍 Roteiro do Comida di Buteco 2026 em Belém

🔸 Circuito Pedreira e Marco

  • Barão Bistrô (Marquês de Herval, 1405)
  • Caldos & Cia Bar e Restaurante (Marquês de Herval, 1364)
  • Clube do Espeto Grill (Duque de Caxias, 987)
  • Potoca Breja & Broca (Marquês de Herval, 954)
  • Só Porco Torresmo & Cia (Marquês de Herval, 1201)

🔸 Circuito Umarizal e Nazaré

  • Cervejaria Uriboca (Bernal do Couto, 579)
  • Manga Pub (Brás de Aguiar, 492)
  • Pileque Boteco (Diogo Móia, 947)
  • Kassahara Boteco (9 de Janeiro, 2233)

🔸 Circuito Cidade Velha

  • Boteco do Bacú (Triunvirato, 303)
  • Confraria do Fraga (Veiga Cabral, 439)
  • Pimenta na Cuia (Almirante Tamandaré, 123)
  • Quintal Meraki (Bom Jardim, 67)
  • Skina Queen (Rua do Arsenal, 289)

🔸 Circuito Marambaia e entorno

  • Armazém Du Chefe (Rodolfo Chermont, 1493)
  • Eguatchê (Av. Santarém, 670)

🔸  Icoaraci e Ananindeua

  • O Portuga Gastro Bar (Icoaraci)
  • Paladar Gi (Ananindeua – Coqueiro)
  • Pimenta na Cuia (Ananindeua – Cidade Nova)

🍽️ Concurso aposta na criatividade com verduras

De acordo com o diretor de operações do concurso, Filipe Tosta, o evento mantém como proposta valorizar histórias e impulsionar os bares participantes ao longo dos anos.

“Expectativa muito grande para essa edição, para que a gente possa apresentar ao público novas casas, novas famílias”, disse.

Segundo ele, a escolha do tema deste ano segue a proposta de estimular a criatividade dos participantes. “Ano sim, ano não, o Comida di Boteco propõe um tema para os bares participantes. O objetivo disso é estimular a criatividade dos donos dos bares, gerar expectativa e curiosidade por parte do público”, afirmou.

Filipe explicou ainda que o uso de verduras dialoga com a base da alimentação brasileira e com a necessidade de adaptação dos estabelecimentos. “As verduras são um ingrediente extremamente brasileiro, fazem parte da alimentação do Brasil desde sempre”, acrescentou.

Ele também destacou mudanças no perfil da gastronomia de boteco ao longo dos anos. “A culinária de boteco está associada a pratos mais pesados, mas isso vem mudando há algum tempo”, afirmou.

De acordo com ele, o concurso incentiva novas formas de preparo e amplia as possibilidades dos cardápios. “A comida de boteco vem justamente para motivar esses bares a criarem novas coisas, a mostrar o seu potencial”, completou.

Filipe ressaltou ainda o papel das verduras na criação dos pratos. “As verduras vêm para abrilhantar, para acrescentar e para explorar ainda mais a criatividade desses donos”, disse.

⭐ Veja como funciona a votação

O Comida di Buteco elege o melhor buteco da cidade com base na avaliação do público e de jurados. Durante o período da competição, os participantes visitam os bares e atribuem notas de 1 a 10 em quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

O petisco tem maior peso na avaliação, representando 70% da nota total. Os demais critérios - atendimento, higiene e temperatura da bebida- correspondem a 10% cada. O resultado final é dividido igualmente entre público e jurados, com 50% de peso para cada grupo.

A cada edição, cerca de 20% dos bares participantes são renovados, com a entrada de novos estabelecimentos no circuito. O concurso ocorre em duas etapas: primeiro, são definidos os vencedores de cada cidade. Em seguida, os campeões locais são avaliados por um novo grupo de jurados, responsável por eleger o melhor buteco do Brasil.

O resultado nacional será divulgado em julho, em cerimônia realizada em São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Comida Di Buteco

cultura

Gastronomia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Bella Campos e Xamã estão juntos? Atriz quebra o silêncio sobre rumores de affair

Os dois atuam juntos no filme 'Cinco Tipos de Medo', que estreia em breve

31.03.26 16h54

GASTRONOMIA

Belém ganha roteiro gastronômico com bares do Comida di Buteco 2026; veja como participar

Evento segue até 3 de maio, com petiscos a preço fixo e votação do público

31.03.26 15h56

HISTÓRIA DE FÉ

Whindersson Nunes canta para fã com câncer após irmã viajar de SP ao Pará em busca de encontro

O humorista usou as redes sociais, na madrugada desta terça-feira (30), para compartilhar o caso nas redes sociais

31.03.26 14h18

Cantor Ovelha passa por cirurgia cardíaca de emergência e implanta marcapasso

Desgaste emocional e estresse profissional foram gatilhos para crise cardíaca do artista que agora foca em recuperação rigorosa

31.03.26 12h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

novela

Três Graças: como será o fim de Ferette após queda e vingança da própria família

O ponto alto da queda do vilão será sua expulsão do apartamento duplex de luxo onde vivia

31.03.26 12h38

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Juliano chama Tadeu Schmidt de 'safado' e apresentador dá o troco ao vivo

O brother chamou o apresentador de "safado" após o apresentador notar que ele estava sem camisa durante a votação

30.03.26 16h37

SESSÃO DA TARDE

Sessão da tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira (31/03)?

O filme 'Nosso Amor' vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

31.03.26 11h00

DENÚNCIA

Poze do Rodo diz ter sido mantido refém em assalto dentro de casa e relata prejuízo de R$ 2 milhões

Segundo o depoimento, os criminosos alegaram agir a mando de chefes do tráfico de drogas

31.03.26 9h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda