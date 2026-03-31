Belém ganha roteiro gastronômico com bares do Comida di Buteco 2026; veja como participar

Belém recebe, a partir do dia 10 de abril, a 15ª edição do Comida di Buteco, que neste ano propõe um desafio aos bares participantes: incluir verduras na criação dos petiscos. Até o dia 3 de maio, o público poderá visitar os 21 estabelecimentos participantes, experimentar os pratos e votar em seu favorito. O valor é padronizado em todo o país, com preço fixo de R$ 40 por petisco.

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Para facilitar a experiência do público, a organização estruturou um roteiro dividido por bairros, reunindo os bares em diferentes polos gastronômicos de Belém e Região Metropolitana. Confira abaixo:

📍 Roteiro do Comida di Buteco 2026 em Belém

🔸 Circuito Pedreira e Marco

Barão Bistrô (Marquês de Herval, 1405)

Caldos & Cia Bar e Restaurante (Marquês de Herval, 1364)

Clube do Espeto Grill (Duque de Caxias, 987)

Potoca Breja & Broca (Marquês de Herval, 954)

Só Porco Torresmo & Cia (Marquês de Herval, 1201)

🔸 Circuito Umarizal e Nazaré

Cervejaria Uriboca (Bernal do Couto, 579)

Manga Pub (Brás de Aguiar, 492)

Pileque Boteco (Diogo Móia, 947)

Kassahara Boteco (9 de Janeiro, 2233)

🔸 Circuito Cidade Velha

Boteco do Bacú (Triunvirato, 303)

Confraria do Fraga (Veiga Cabral, 439)

Pimenta na Cuia (Almirante Tamandaré, 123)

Quintal Meraki (Bom Jardim, 67)

Skina Queen (Rua do Arsenal, 289)

🔸 Circuito Marambaia e entorno

Armazém Du Chefe (Rodolfo Chermont, 1493)

Eguatchê (Av. Santarém, 670)

🔸 Icoaraci e Ananindeua

O Portuga Gastro Bar (Icoaraci)

Paladar Gi (Ananindeua – Coqueiro)

Pimenta na Cuia (Ananindeua – Cidade Nova)

🍽️ Concurso aposta na criatividade com verduras

De acordo com o diretor de operações do concurso, Filipe Tosta, o evento mantém como proposta valorizar histórias e impulsionar os bares participantes ao longo dos anos.

“Expectativa muito grande para essa edição, para que a gente possa apresentar ao público novas casas, novas famílias”, disse.

Segundo ele, a escolha do tema deste ano segue a proposta de estimular a criatividade dos participantes. “Ano sim, ano não, o Comida di Boteco propõe um tema para os bares participantes. O objetivo disso é estimular a criatividade dos donos dos bares, gerar expectativa e curiosidade por parte do público”, afirmou.

Filipe explicou ainda que o uso de verduras dialoga com a base da alimentação brasileira e com a necessidade de adaptação dos estabelecimentos. “As verduras são um ingrediente extremamente brasileiro, fazem parte da alimentação do Brasil desde sempre”, acrescentou.

Ele também destacou mudanças no perfil da gastronomia de boteco ao longo dos anos. “A culinária de boteco está associada a pratos mais pesados, mas isso vem mudando há algum tempo”, afirmou.

De acordo com ele, o concurso incentiva novas formas de preparo e amplia as possibilidades dos cardápios. “A comida de boteco vem justamente para motivar esses bares a criarem novas coisas, a mostrar o seu potencial”, completou.

Filipe ressaltou ainda o papel das verduras na criação dos pratos. “As verduras vêm para abrilhantar, para acrescentar e para explorar ainda mais a criatividade desses donos”, disse.

⭐ Veja como funciona a votação

O Comida di Buteco elege o melhor buteco da cidade com base na avaliação do público e de jurados. Durante o período da competição, os participantes visitam os bares e atribuem notas de 1 a 10 em quatro critérios: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

O petisco tem maior peso na avaliação, representando 70% da nota total. Os demais critérios - atendimento, higiene e temperatura da bebida- correspondem a 10% cada. O resultado final é dividido igualmente entre público e jurados, com 50% de peso para cada grupo.

A cada edição, cerca de 20% dos bares participantes são renovados, com a entrada de novos estabelecimentos no circuito. O concurso ocorre em duas etapas: primeiro, são definidos os vencedores de cada cidade. Em seguida, os campeões locais são avaliados por um novo grupo de jurados, responsável por eleger o melhor buteco do Brasil.

O resultado nacional será divulgado em julho, em cerimônia realizada em São Paulo.