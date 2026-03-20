Comida di Buteco 2026 em Belém: veja quando começa, participantes e novo 'desafio' de sabor

Belém está novamente no circuito nacional do Comida di Buteco e se prepara para mais uma edição do concurso que movimenta botecos, público e a economia local. Entre os dias 10 de abril e 3 de maio, a 15ª edição reúne estabelecimentos da capital e de Ananindeua em uma disputa que combina tradição, criatividade e participação popular. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.

Neste ano, o desafio imposto aos participantes promete mexer com a criatividade: os petiscos devem ser elaborados a partir do tema verduras, colocando ingredientes como folhas, talos e flores no centro das receitas.

Circuito reúne bares tradicionais e novos participantes

A edição de 2026 reúne estabelecimentos já conhecidos do público e novos participantes, mantendo a renovação de cerca de 20% a cada ano. Veja a lista completa!

A diversidade de propostas reforça o potencial da cena gastronômica local e amplia as opções para o público que percorre o circuito. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.

Quando começa o Comida di Buteco em Belém?

O circuito gastronômico ocorrerá de 10 de abril de 2026 a 3 de maio de 2026. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.

Desafio com verduras deve ampliar criatividade nos bares

A proposta de 2026 leva os cozinheiros a explorarem ingredientes que nem sempre ocupam papel de destaque nos cardápios. A ideia é transformar elementos simples em pratos autorais, combinando técnica, memória afetiva e inovação.

A expectativa é que o circuito apresente desde releituras de receitas regionais até combinações inéditas, ampliando a diversidade gastronômica e fortalecendo a identidade de cada estabelecimento participante.

Concurso avalia mais que o sabor dos petiscos

Criado no ano 2000, em Belo Horizonte, o concurso se consolidou como o maior do segmento no Brasil. Mais do que eleger o melhor petisco, o evento fortalece pequenos negócios familiares e valoriza os botecos como espaços de convivência e identidade cultural.

O Comida di Buteco mantém o formato que envolve público e jurados na avaliação dos bares. A experiência completa é levada em conta, com critérios definidos:

Petisco (70% da nota)

(70% da nota) Atendimento (10%)

(10%) Higiene (10%)

(10%) Temperatura da bebida (10%)

O resultado final combina voto popular e avaliação técnica, com peso igual. O vencedor da etapa local segue para a fase nacional, disputando o título de Melhor Buteco do Brasil.

Atualmente, Belém ocupa posição de destaque no concurso: o título nacional, conquistado em 2025, está com a Confraria do Fraga, do bairro da Cidade Velha.

Evento deve movimentar público e economia local

A expectativa para esta edição é de forte adesão do público, impulsionada pelo desempenho recente de Belém no cenário nacional. O concurso também deve gerar impacto direto no setor de bares e restaurantes.

Segundo a coordenadora regional, Jéssica Teles, o engajamento do público paraense é um diferencial da etapa local.

“Nossa expectativa para esta 15ª edição é bater recordes de votação. O público de Belém é apaixonado pela cultura do boteco e, este ano, o desafio das verduras trouxe um frescor que aguçou a curiosidade dos clientes. Estamos preparados para um fluxo intenso de visitantes, o que movimenta não apenas a gastronomia, mas toda a economia local, gerando emprego e renda para os pequenos empreendedores”, afirmou.

Mais que disputa, evento celebra cultura dos botecos

Além da competição, o Comida di Buteco se consolida como um evento que reforça o papel dos botecos como espaços de encontro e convivência. Durante o período do concurso, o público participa ativamente, experimentando os pratos e contribuindo para a escolha dos vencedores.