Comida di Buteco 2026 em Belém: veja quando começa, participantes e novo 'desafio' de sabor
Concurso reúne bares com petiscos à base de verduras e deve movimentar público entre abril e maio na capital e em Ananindeua
Belém está novamente no circuito nacional do Comida di Buteco e se prepara para mais uma edição do concurso que movimenta botecos, público e a economia local. Entre os dias 10 de abril e 3 de maio, a 15ª edição reúne estabelecimentos da capital e de Ananindeua em uma disputa que combina tradição, criatividade e participação popular. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.
Neste ano, o desafio imposto aos participantes promete mexer com a criatividade: os petiscos devem ser elaborados a partir do tema verduras, colocando ingredientes como folhas, talos e flores no centro das receitas.
Circuito reúne bares tradicionais e novos participantes
A edição de 2026 reúne estabelecimentos já conhecidos do público e novos participantes, mantendo a renovação de cerca de 20% a cada ano. Veja a lista completa!
- Armazém Du Chefe;
- Barão Bistrô;
- Boteco do Bacú;
- Caldos e Cia;
- Cervejaria Uriboca;
- Clube do Espeto Grill
- Confraria do Fraga;
- Eguatchê;
- Espetinho do Fabrício;
- Flor do Grão Pará;
- Kassahara Boteco;
- Manga Pub;
- O Portuga Gastro Bar;
- Paladar Gi;
- Pileque Boteco
- Pimenta na Cuia;
- Potoca Breja e Broca;
- Quintal Meraki;
- Skina Queen;
- Só Porco;
- Terramar Restô.
A diversidade de propostas reforça o potencial da cena gastronômica local e amplia as opções para o público que percorre o circuito. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.
Quando começa o Comida di Buteco em Belém?
O circuito gastronômico ocorrerá de 10 de abril de 2026 a 3 de maio de 2026. Veja a lista dos petiscos e botecos participantes.
Desafio com verduras deve ampliar criatividade nos bares
A proposta de 2026 leva os cozinheiros a explorarem ingredientes que nem sempre ocupam papel de destaque nos cardápios. A ideia é transformar elementos simples em pratos autorais, combinando técnica, memória afetiva e inovação.
A expectativa é que o circuito apresente desde releituras de receitas regionais até combinações inéditas, ampliando a diversidade gastronômica e fortalecendo a identidade de cada estabelecimento participante.
Concurso avalia mais que o sabor dos petiscos
Criado no ano 2000, em Belo Horizonte, o concurso se consolidou como o maior do segmento no Brasil. Mais do que eleger o melhor petisco, o evento fortalece pequenos negócios familiares e valoriza os botecos como espaços de convivência e identidade cultural.
O Comida di Buteco mantém o formato que envolve público e jurados na avaliação dos bares. A experiência completa é levada em conta, com critérios definidos:
- Petisco (70% da nota)
- Atendimento (10%)
- Higiene (10%)
- Temperatura da bebida (10%)
O resultado final combina voto popular e avaliação técnica, com peso igual. O vencedor da etapa local segue para a fase nacional, disputando o título de Melhor Buteco do Brasil.
Atualmente, Belém ocupa posição de destaque no concurso: o título nacional, conquistado em 2025, está com a Confraria do Fraga, do bairro da Cidade Velha.
Evento deve movimentar público e economia local
A expectativa para esta edição é de forte adesão do público, impulsionada pelo desempenho recente de Belém no cenário nacional. O concurso também deve gerar impacto direto no setor de bares e restaurantes.
Segundo a coordenadora regional, Jéssica Teles, o engajamento do público paraense é um diferencial da etapa local.
“Nossa expectativa para esta 15ª edição é bater recordes de votação. O público de Belém é apaixonado pela cultura do boteco e, este ano, o desafio das verduras trouxe um frescor que aguçou a curiosidade dos clientes. Estamos preparados para um fluxo intenso de visitantes, o que movimenta não apenas a gastronomia, mas toda a economia local, gerando emprego e renda para os pequenos empreendedores”, afirmou.
Mais que disputa, evento celebra cultura dos botecos
Além da competição, o Comida di Buteco se consolida como um evento que reforça o papel dos botecos como espaços de encontro e convivência. Durante o período do concurso, o público participa ativamente, experimentando os pratos e contribuindo para a escolha dos vencedores.
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