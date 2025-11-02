Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Belém do Grão-Pará', de Dalcídio Jurandir, ganha nova edição e reafirma as letras amazônicas

Nova publicação da Editora Folheando resgata obra-prima do escritor marajoara e traz notas que contextualizam história, cultura e urbanismo da Belém do século XX

Eduardo Rocha
fonte

Escritor Dalcídio Jurandir terá obra relançada para acesso por parte de novas gerações de leitores (Foto: Reprodução)

A obra-prima do escritor marajoara Dalcídio Jurandir (1909-1979), “Belém do Grão-Pará”, volta ao público em nova edição que será lançada em dezembro pela Editora Folheando. Publicado originalmente em 1960, o romance retrata com realismo o cotidiano de Alfredo e outros personagens que lutam para sobreviver na capital paraense, expondo os desafios sociais e humanos de quem vive na Amazônia.

Segundo o editor-chefe da Folheando, Douglas de Oliveira, a iniciativa surgiu da necessidade de manter viva a memória e o legado do autor após o encerramento das atividades da antiga Editora Parágrafo. “Chegamos ao consenso de que seria indispensável retomar títulos que estavam fora de circulação. Belém do Grão-Pará estava há nove anos sem reedição”, explica.

Douglas destaca que a nova edição passou por um cuidadoso processo de cotejamento entre edições anteriores e inclui notas explicativas sobre contextos históricos, culturais e urbanos da Belém retratada por Dalcídio. “Há referências a monumentos e prédios que já não existem, além da linguagem coloquial dos paraenses, que o autor usava com maestria. Editar Dalcídio é revisitar um patrimônio afetivo da cidade”, ressalta.

image Obra do escritor paraense ganha nova edição a ser lançada em dezembro (Foto: Divulgação)

A Folheando planeja lançar o livro em um evento especial em Belém, reunindo leitores, pesquisadores e admiradores da literatura dalcidiana. Para Douglas, a publicação reafirma a importância de Dalcídio como um dos grandes nomes da literatura brasileira. “Ele revelou ao país um retrato genuíno do Norte, unindo sensibilidade e crítica social em um texto de rara beleza”, afirma.

Escritor-açu

O pesquisador e professor Paulo Nunes, da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Universidade da Amazônia (Unama), também destaca a relevância da nova edição. Para ele, “Belém do Grão-Pará” é um romance que transcende o regional e se afirma como um marco da literatura moderna no país. “Pode ser lido como um livro de testemunho, de migração e de memória da derrocada da economia da borracha. Como disse Benedito Nunes, trata-se da introdução do romance urbano amazônico na ficção brasileira do século XX”, analisa.

Paulo Nunes enfatiza ainda o estilo singular de Dalcídio, que chamou de “escritor-açu (escritor grande, talentoso)”. “Ele dialoga com grandes nomes, de Graciliano Ramos e Jorge Amado a Balzac e Joyce. Seu domínio da linguagem é fruto do ofício jornalístico e da leitura de clássicos. Foi um intelectual maduro e honesto, um verdadeiro poeta da prosa”, completa.

A nova edição de “Belém do Grão-Pará” chega para reafirmar a atualidade da obra de Dalcídio Jurandir, cuja escrita humaniza a Amazônia e dá voz às suas contradições e esperanças — um retrato que continua pulsando mais de seis décadas depois.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

dalcídio jurandir

livro 'belém do grão-pará'
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

01.11.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

DESPEDIDA

Morre o compositor e cantor Lô Borges, aos 73 anos, gênio do Clube da Esquina

Lô Borges é autor de sucessor da música brasileira como

03.11.25 9h50

SUCESSO

Vídeo-manifesto exibido no show de Anitta foi criado por paraense; conheça

O Artista Matheus Almeida assina produção que uniu Amazônia e Rio de Janeiro no palco do Global Citizen Amazônia, em Belém

01.11.25 23h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda